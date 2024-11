Apple fait la pub de la puce A18 Pro de l'iPhone 16

Depuis septembre, Apple a lancé une série de publicités pour vanter les mérites de l'iPhone 16, en appuyant fortement sur Apple Intelligence. La dernière de cette campagne, cependant, met l'accent sur les prouesses de la puce A18 Pro, qui est le cœur de l'iPhone 16 Pro.

« All Systems Pro »

Dans la publicité intitulée « All Systems Pro », les protagonistes sont tous regroupés dans une de salle de contrôle inspirée de la NASA, mais au lieu d'une mission spatiale, l'équipage se prépare à lancer l'iPhone 16 Pro.

La publicité souligne les capacités de la puce A18 Pro, notamment son Neural Engine avancé et un processeur de signal d'image conçu pour l'enregistrement vidéo 4K à 120 images par seconde. Elle rappelle également l'inclusion d'un port USB-C sur les nouveaux modèles, chose existante depuis l'iPhone 15. La description de la publicité vante le processeur et le GPU améliorés de la puce, ainsi qu'une augmentation significative de la bande passante mémoire, qui contribuent à des capacités vidéo et photo supérieures, ainsi qu'à des performances de jeu améliorées. On attend d'ailleurs des jeux comme Resident Evil 2 Remake qui devraient tourner à 30 fps sans problème avec les détails à fond. Les autres titres, comme Assassin's Creed Mirage, en profitent déjà.



Cette publicité fait suite à d'autres qui ont également mis en avant les fonctionnalités de contrôle de l'appareil photo de l'iPhone 16 Pro, bien que la majorité des spots de la série iPhone 16 ait été consacrée à la présentation des fonctionnalités d'Apple Intelligence.



La publicité est à visionner juste en-dessous :