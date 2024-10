Apple augmente la production de la puce A18 pour les iPhone 16

Après une gamme d'iPhone 15 qui a rencontré un succès assez timide à travers le monde (notamment à cause de l'absence de fonctionnalités IA), Apple pourrait être en train de prévoir une amélioration significative des ventes d'iPhone avec la prochaine gamme qui sera lancée en septembre 2024. Une indication semble aller dans ce sens quand on regarde les commandes de puces A18 qui seront présentes dans les iPhone 16. Apple en commande tellement qu'on dirait que l'entreprise anticipe une pénurie à venir !

Les commandes de puces A18 sont en forte augmentation

Avec le lancement des iPhone 16, Apple prévoit une demande importante et souhaite éviter les délais d'expédition prolongés pendant les phases de précommande et de lancement. Pour anticiper cette situation, le géant californien a décidé d'augmenter sa commande de puces A18 de nouvelle génération auprès de son fournisseur principal, TSMC. Le volume des commandes se situe entre 90 et 100 millions d'unités, surpassant les 80 à 90 millions d'unités commandées initialement pour la série iPhone 15 l'année dernière.



Les propriétaires actuels d'iPhone 15 et d'iPhone 15 Plus devront passer à un iPhone 15 Pro ou à un iPhone 16 pour accéder aux nouvelles fonctionnalités d'IA introduites par Apple Intelligence. Cette exigence est susceptible de provoquer une vague de renouvellements d'iPhone, en particulier parmi les utilisateurs désireux de tirer parti des dernières avancées en matière d'intelligence artificielle et de technologies génératives, qui sont aujourd'hui extrêmement recherchées.

La gamme iPhone 16 sera équipée de puces A18 fabriquées selon le procédé N3E de TSMC, une technologie avancée de fabrication de semi-conducteurs qui améliore l'efficacité énergétique et les performances des puces. Ce procédé utilise une lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV) permettant de graver des circuits encore plus fins et précis, ce qui se traduit par une augmentation de la densité des transistors et une réduction de la consommation d'énergie.



Les modèles standards d'iPhone 16 bénéficieront également d'une mise à niveau avec 8 Go de RAM, contre 6 Go pour les modèles d'iPhone 15. Cette augmentation de la mémoire vive est essentielle pour améliorer l'expérience utilisateur et l'efficacité des fonctionnalités IA.



