Rumeur : les puces A18 et M4 auront plus de cœurs pour les fonctionnalités IA

Après une année 2023 où les nouvelles fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle ont été quasiment inexistantes, Apple compte bien ne pas rater le coche en 2024. Tout comme Samsung avec ses derniers Galaxy S24, Apple prévoit d’annoncer de nouvelles fonctionnalités à base d’IA dans ses nouveaux iPhone ! Toutefois pour cela, il faut plus de performances…

Une rumeur plutôt crédible

Dans une ère où l’intelligence artificielle (IA) devient un pilier central de l’innovation technologique, Apple semble prêt à prendre des mesures audacieuses pour rester en tête de la compétition. Selon des informations récentes, la société planifie d’intégrer un nombre accru de cœurs Neural Engine dans ses processeurs de nouvelle génération. Ce développement est destiné à optimiser la performance des fonctionnalités IA, une innovation majeure qui devrait accompagner le lancement d’iOS 18.



Tim Cook a déclaré que des avancées en IA sont prévues par l’entreprise pour 2024, promettant des annonces “plus tard cette année” qui sont anticipées pour être liées à iOS 18. Face à des concurrents qui avancent rapidement dans le domaine de l’IA, Apple a considérablement augmenté son budget dédié à l’IA depuis plus d’un an, démontrant ainsi son engagement à rester à la pointe de l’innovation.

Un rapport de l’Economic Daily News révèle que les futurs processeurs M4 et A18 bénéficieront d’un nombre accru de cœurs dédiés à l’IA, faisant allusion au Neural Engine d’Apple, spécialement conçu pour le traitement rapide des opérations d’apprentissage automatique. Bien que le renforcement du Neural Engine soit anticipé, Apple est resté jusqu’à présent relativement discret sur les détails, se contentant de mentionner des améliorations de performance via l’ajout de cœurs ou de processus.



Les attentes concernant iOS 18 vont bien au-delà de simples améliorations mineures comme une meilleure correction automatique. Les clients s’attendent à de réelles avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle, mais aussi à des changements majeurs qui pourraient redéfinir l’utilisation des appareils Apple.



Bien que ces informations proviennent de la chaîne d’approvisionnement et restent à l’état de rumeur faute de confirmation officielle, elles sont considérées comme “probables” par plusieurs observateurs du secteur. L’annonce d’iOS 18 est prévue pour la Worldwide Developers Conference (WWDC) en juin, avec la sortie de l’iPhone 16 équipé du processeur A18 en septembre. Quant à la présentation de la série M4, elle est attendue pour la fin de 2024 ou le début de 2025.



Cette évolution montre qu’Apple ne se contente pas de suivre les tendances en matière d’IA, mais cherche activement à les définir, promettant ainsi une nouvelle ère d’innovations et d’améliorations dans ses produits.