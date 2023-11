La puce M3 Ultra aurait 32 cœurs CPU et 80 cœurs GPU !

La pièce manquante du puzzle "M3" d'Apple ne ferait pas dans la dentelle, d'après le journaliste américain Mark Gurman.



Vous n'avez certainement pas raté le récent keynote Scary Fast où Apple a lancé de nouveaux Mac dotés des puces M3, M3 Pro ou M3 Max. En l'occurence, les MacBook Pro et iMac. Cela ne vous aura pas échappé que l'entreprise n'avait pas annoncé la puce M3 Ultra, qui équipera les futurs Mac Studio haut de gamme et Mac Pro.

256 Go de RAM sur le futur Mac Pro ?

Selon notre confrère de Bloomberg, en plus de renouveler toute la gamme iPad en 2024 et de miser gros sur iOS 18, Apple prépare un processeur M3 Ultra qui n'aura jamais aussi bien porté son nom. En lieu et place des 24 coeurs CPU et 76 coeurs GPU de la M2 Ultra, la M3 Ultra recevra 32 cœurs sur la partie processeur et 80 cœurs sur la partie carte graphique. Mieux, la RAM pourrait grimper, en option, jusqu'à 256 Go.

Reste que la date de sortie de cette puce n'est toujours pas connue. On sait simplement qu'elle sera positionnée en 2024. Pour notre part, on parie sur la WWDC 24. Pour mémoire, la firme de Cupertino avait dévoilée la puce M2 Ultra en juin dernier, en même temps que le Mac Studio et le Mac Pro.



Le mois de juin 2024 sera d'ailleurs crucial pour le Mac, car ce sera le moment de découvrir macOS 15, dont les développements ont été suspendus quelques temps en raison de bugs trop nombreux. D'après, les rumeurs, macOS 15, tout comme iOS 18, sera des versions très importantes. Les futures mises à jour des systèmes d’exploitation d'Apple sont qualifiées comme « ambitieuses » en interne et auront comme mission principale de rattraper son retard en matière d’intelligence artificielle générative. Les concurrents, ChatGPT d'OpenAi en tête, ont pris beaucoup d'avance, alors que Siri reste toujours trop limité.



Gageons que la puissance de puces M3, la symbiose avec le logiciel MacOS et les nouveautés à venir, Apple réussisse à nouveau à écraser la concurrence.