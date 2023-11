Voici les dates de sortie des iPad en 2024 : Pro, Air, mini et standard

Pour la première depuis son introduction, l'iPad n'a pas été mis à jour en 2023. Aucun des modèles de la gamme n'a été renouvelé. Que ce soit du à un retard de production ou d'un calcul économique (pour étaler les sorties après l'iPhone 15 et les Mac M3), cette anomalie n'a pas manqué de faire réagir. Après Mark Gurman de Bloomberg, l'analyste Ming-Chi Kuo confirme qu'Apple se rattrapera en 2024 avec une toute nouvelle gamme d'iPad.

4 nouveaux iPad en 2024

Ming-Chi Kuo, analyste spécialisé sur la société à la pomme, s'attend à ce que la société se fasse pardonner l'an prochain en mettant à jour l'ensemble de la gamme avec l'iPad Pro M3 doté d'une dalle OLED, l'iPad mini 7, l'iPad 11 et l'iPad Air 6. Ce dernier serait même présenté pour la première fois en deux tailles : 10,9 et 12,9 pouces.



Malgré les mises à jour de l'ensemble de la gamme, l'analyste n'est pas particulièrement optimiste quant aux volumes de ventes. Kuo prévoit actuellement des livraisons totales d'iPad d'environ 52 à 54 millions d'unités, ce qui représente une légère augmentation par rapport aux 50 millions d'unités livrées cette année, mais reste bien en deçà du pic pandémique de 63 millions d'unités de 2022.

Quelles dates de sortie ?

Dans l'ordre, les consommateurs pourront s'offrir un nouvel iPad Air 6 au cours du premier trimestre 2024. Avec ces deux tailles, 11 et 13 pouces environ, il conservera une dalle LCD, ainsi qu'une puce M2. Ce sera une sorte d'iPad Pro Lite.



Ensuite, au second trimestre 2024, l'iPad Pro M3 profitera de nombreuses nouveautés. Outre le processeur des derniers Mac, la gamme profitera d'un châssis redessiné et d'un écran OLED pour la première fois sur une tablette Apple. L'OLED devrait constituer une amélioration significative par rapport au mini-LED, tant au niveau de la qualité de l'affichage que de la consommation d'énergie. On peut même espérer une tablette plus fine.



Entre l'été et l'automne, Apple renouvellera les deux autres modèles, plus bas de gamme. L'iPad mini 7 profitera d'une nouvelle puce (A16 ?), quand l'iPad 11 fera de même (puce A15 ?). On pense qu'Apple supprimera également l'iPad 9 de sa gamme, achevant ainsi la transition du Lightning vers l'USB-C sur ses tablettes.