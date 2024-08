Le prochain iPad Mini 7 n'est pas attendu avant fin 2024

Apple a annoncé la semaine dernière une nouvelle série d'iPad Pro et d'iPad Air 2024, mais ceux qui attendaient un nouvel iPad mini ont du être frustrés. Celui qui a brillé par son absence ne devrait pas arriver en magasin avant quelques mois encore, au mieux.

Un iPad vieux de trois ans

Attendu l'an dernier, le nouvel iPad mini de septième génération prend visiblement son temps. Apple n'a pas mis à jour sa petite tablette depuis 2021, ce qui semble être une éternité en âge technologique. Les fans du petit appareil de 8,3 pouces rongent leur frein depuis un moment et devront attendre un peu plus longtemps pour un modèle de septième génération, selon Mark Gurman de Bloomberg.



Dans sa dernière lettre dominicale, notre ami américain avertit qu'il ne faut pas s'attendre à un nouveau modèle d'iPad mini « avant la fin de l'année au plus tôt ». En d'autres termes, ne vous faites pas d'illusions sur l'annonce d'un iPad mini 7 lors de la prochaine Worldwide Developers Conference (WWDC) d'Apple le 10 juin.

Les nouveautés de l'iPad mini 7

M. Gurman s'attend à ce que le prochain modèle d'iPad soit doté d'un processeur plus récent (probablement A16 ou M1), mais qu'il y ait pratiquement aucun autre changement par rapport à l'iPad mini 6. D'autres sources ont affirmé que de nouvelles améliorations de l'appareil photo pourraient être incluses, ainsi qu'un correctif potentiel pour le comportement de l'écran « jelly scrolling » sur le dernier modèle. On espère au moins un appareil photo amélioré ainsi qu'une puce Wi-Fi 6E, comme l'iPad Air 6.



M. Gurman réitère également sa précédente déclaration à propos d'un nouveau modèle d'iPad d'entrée de gamme. Selon lui, il devrait se montrer vers la fin de l'année, aux côtés de l'iPad mini 7. L'iPad 11 succèdera à l'iPad 10 lancé en octobre 2022.