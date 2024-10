L'iPad Pro M3 et l'iPad Air 6 début mai, l'iPad mini 7 et l'iPad 11 fin 2024

Si les rumeurs se concentrent principalement sur les nouveaux modèles d'iPad Pro et d'iPad Air à venir, les modèles moins onéreux comme l'iPad standard et l'iPad mini seront également bientôt renouvelés. L'iPad Pro M3 et l'iPad Air M2 sont imminents, l'iPad 11 et l'iPad mini 7 ne sont pas encore prêts.

L'iPad Pro 2024 et l'iPad Air 6

Le journaliste américain est très précie quant à la date de lancement des deux tablettes haut de gamme : ce sera la semaine du 6 mai.

Un autre point d'information à ce sujet : Les magasins Apple se préparent à recevoir le matériel de marketing des nouveaux produits dans le courant de la semaine. C'est généralement le signe qu'un nouveau produit est sur le point d'être lancé.

Les fuites ont été nombreuses sur les deux modèles, nous connaissons quasiment toutes les nouveautés :

Deux nouveaux iPad Pro (11 et 13 pouces) complètement repensés. Ils seront dotés de la puce M3, d'écrans OLED, d'un boîtier plus fin et au design revu, de bordures plus fines, d'une option d'écran mat, d'une caméra frontale orientée en paysage et éventuellement de la recharge sans fil MagSafe.

Deux nouveaux iPad Air 6 dotés de la puce M2 et d'une caméra frontale orientée en paysage, dont un tout premier iPad Air de 12,9 pouces.

Un nouveau Magic Keyboard pour l'iPad Pro avec un boîtier en aluminium, un pavé tactile plus grand et d'autres modifications de conception.

Un nouvel Apple Pencil 3, qui pourrait avoir un nouveau geste "de pression" pour certaines actions et prendre en charge visionOS à terme.

La dernière mise à jour de l'iPad Pro et de l'iPad Air par Apple date de 2022 (octobre et mars).

L'iPad Mini 7 et l'iPad 11 à la fin de l'année

Dans sa newsletter "Power On", outre l'Apple TV avec caméra, Mark Gurman de Bloomberg a évoqué les nouveaux iPad mini 7 et iPad 11. Pour lui, les tablettes ne sortiront pas avant la fin de l'année 2024.

La société travaille également sur de nouvelles versions de l'iPad bas de gamme et de l'iPad mini, mais celles-ci ne seront pas disponibles avant la fin de l'année au plus tôt", a-t-il déclaré. "Le nouvel iPad bas de gamme sera probablement une version réduite du modèle de 10e génération de 2022, tandis que la mise à jour de l'iPad mini ne comprendra pas beaucoup plus qu'une mise à niveau du processeur.

L'actuel iPad mini 6 est sorti en septembre 2021, et il est équipé d'une puce A15 Bionic et d'un design bord à bord moderne. Gurman s'attend à ce que le prochain modèle soit équipé d'une puce plus récente, mais de peu d'autres changements. On espère un correctif pour le "jelly scrolling".

La dernière mise à jour de l'iPad bas de gamme remonte à octobre 2022, avec l'iPad 10. L'iPad de onzième génération pourrait être proposé à un prix inférieur à celui de l'iPad de dixième génération, pour booster les ventes. Mais aucune nouveauté majeure n'est attendue.