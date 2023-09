Le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro 2024 sera en aluminium

L'iPad Pro de nouvelle génération sera vraisemblablement lancé l'an prochain avec un tas de nouveauté. Si l'écran OLED fait figure de favori, le Magic Keyboard redessiné devrait être tout aussi intéressant. D'après Mark Gurman de Bloomberg, l'accessoire rendra la tablette plus semblable à un ordinateur portable que jamais.

Un accessoire amélioré pour l'iPad Pro

La semaine dernière, Mark Gurman a expliqué qu'Apple travaillait sur un Magic Keyboard redessiné pour l'iPad Pro M3 qui le ferait "ressembler encore plus à un ordinateur portable que la configuration actuelle", notamment grâce à un trackpad plus grand. Aujourd'hui, dans la dernière édition de sa newsletter "Power On", notre confrère révèle des informations supplémentaires sur la refonte en profondeur de l'accessoire. La zone entourant le clavier lui-même sera apparemment fabriquée en aluminium, comme le boîtier supérieur des MacBooks, afin de fournir une structure plus solide. Apple espère que ces changements répondront aux critiques formulées à l'encontre du modèle actuel, pourtant déjà excellent comme expliqué lors de notre test de l'iPad Pro M1.

La coque extérieure du clavier conservera le matériau de couverture en silicone utilisé sur le modèle actuel et un seul port USB-C. Gurman a émis l'hypothèse que la refonte utilisant des matériaux plus haut de gamme pourrait conduire Apple à augmenter le prix de l'accessoire, qui est de 369 euros pour la version 11 pouces actuelles.



Le nouveau Magic Keyboard, de troisième génération, devrait arriver en même temps que les modèles d'iPad Pro de nouvelle génération l'année prochaine, qui, selon Gurman, introduiront des "changements fondamentaux" et constitueront la première mise à jour majeure du produit depuis 2018, en ajoutant la puce de silicium Apple M3, une dalle OLED et des options de taille légèrement plus grandes de 11 et 13 pouces. Le gain se ferait en rognant sur les bords autour de l'écran.