Logitech Flip Folio : l'alternative au Magic Keyboard pour iPad qui se détache

Logitech défie Apple avec son nouvel accessoire pour iPad, le Flip Folio, qui repense complètement l'approche traditionnelle de l'étui-clavier. Cette solution innovante propose une alternative séduisante au Magic Keyboard d'Apple, avec un concept de clavier détachable qui pourrait bien changer la donne pour les utilisateurs nomades.

Un clavier qui se détache pour plus de liberté

Le principal atout du Flip Folio réside dans sa conception modulaire. Contrairement au Magic Keyboard d'Apple qui forme un ensemble rigide, le clavier Bluetooth de Logitech peut être complètement séparé de l'étui. Cette approche offre une flexibilité remarquable : vous pouvez positionner le clavier où bon vous semble, le décentrer par rapport à l'écran, ou même le poser sur vos genoux dans un espace restreint comme un train.

Lorsque vous n'avez pas besoin du clavier, plusieurs options s'offrent à vous : le laisser à la maison pour alléger votre iPad, ou simplement le fixer magnétiquement au dos de l'étui. Cette polyvalence s'avère particulièrement pratique pour ceux qui alternent entre usage tablette pure et sessions de productivité intensive. De quoi profiter pleinement des nouvelles fonctionnalités bureautiques d'iPadOS 26 qui rapprochent la tablette d'Apple d'un Mac.

Des avantages concrets face à la solution Apple

Le Flip Folio apporte des fonctionnalités que le Magic Keyboard ne peut tout simplement pas offrir. L'orientation portrait devient enfin possible avec un support stable, ouvrant de nouveaux usages pour la lecture ou la consultation de documents. L'étui dispose même d'un espace dédié pour poser son iPhone à côté de l'iPad en mode vertical.

Côté autonomie, Logitech mise sur quatre piles bouton remplaçables qui promettent jusqu'à deux ans d'utilisation. Le clavier s'éteint automatiquement quand il est fixé à l'étui, optimisant la consommation. La fonction Easy Switch permet de connecter jusqu'à trois appareils simultanément, transformant ce clavier en accessoire polyvalent.

L'argument prix constitue également un atout majeur : à 179 euros pour la version 11 pouces et 199 euros pour les modèles 13 pouces, le Flip Folio coûte sensiblement moins cher que le Magic Keyboard d'Apple vendu au prix d'un iPad. Disponible initialement en coloris Graphite, il sera rejoint par les teintes Gris Pâle et Lilas dès septembre 2025.

