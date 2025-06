AirTags et alternatives : 4 accessoires malins pour l'app Localiser

L'application Localiser d'Apple ne se limite plus aux seuls AirTags officiels. Depuis l'ouverture du réseau Find My aux fabricants tiers en 2021, de nombreuses alternatives ont vu le jour, offrant des formats et des fonctionnalités variés pour répondre à tous les besoins. Ces accessoires malins exploitent le gigantesque réseau de centaines de millions d'appareils Apple dans le monde pour vous aider à retrouver vos objets perdus, où qu'ils soient.

Apple AirTag : la référence incontournable

L'AirTag reste la solution de référence pour ne plus perdre ses affaires. Ce petit disque blanc se configure en un geste et se connecte instantanément à votre iPhone ou iPad. Sa technologie Ultra Wideband offre une localisation précise qui vous guide directement vers l'objet perdu lorsqu'il se trouve à proximité. Le haut-parleur intégré permet de faire retentir un son pour retrouver facilement vos clés ou votre sac, et vous pouvez même demander l'aide de Siri. En cas de perte plus importante, le mode Perdu active automatiquement les notifications dès que l'AirTag est détecté sur le réseau Localiser.



Disponible à l'unité ou par lots sur Amazon, l'AirTag bénéficie d'une autonomie d'environ un an avec sa pile CR2032 remplaçable. En attendant l'AirTag 2 qui ne devrait plus tarder, il s'agit de la seule solution officielle proposée par Apple.

UGREEN FineTrack Slim : l'ultra-fin pour portefeuilles

Le UGREEN FineTrack Slim se distingue par son design révolutionnaire avec seulement 1,7 mm d'épaisseur, parfait pour se glisser discrètement dans un portefeuille ou un porte-cartes. Ce tracker d'objets ultra-fin exploite pleinement le réseau Find My d'Apple pour localiser vos affaires partout dans le monde. Son haut-parleur intégré émet un signal sonore de 75-80 dB lorsque vous le recherchez via l'application Localiser ou Siri. Étanche IP68, sa batterie rechargeable offre jusqu'à un an d'autonomie sur une seule charge, et il prend en charge le partage de position avec jusqu'à 5 personnes pour faciliter la recherche collaborative.

Twelve South PlugBug : le chargeur intelligent avec Find My intégré

Le Twelve South PlugBug change l'approche du chargement en intégrant directement la technologie Find My d'Apple dans un bloc d'alimentation USB-C de 50W. Cette solution permet non seulement de recharger rapidement vos iPhone, iPad, MacBook et autres appareils grâce à ses deux ports, mais aussi de localiser votre chargeur en cas d'oubli. Particulièrement pratique pour les voyageurs ou les étudiants qui changent régulièrement d'environnement, ce chargeur apparaît directement dans l'application Localiser comme n'importe quel AirTag. L'intégration Find My fonctionne même lorsque le chargeur n'est pas branché, grâce à une batterie interne dédiée à cette fonction de localisation.

Chipolo Pop : le pack coloré pour toute la famille

Le pack Chipolo Pop se distingue par son approche familiale avec quatre trackers aux couleurs vives (vert, jaune, rouge, bleu) parfaits pour identifier rapidement les affaires de chaque membre du foyer. Ces trackers particulièrement sonores émettent une alarme de 120 dB, soit l'une des plus puissantes du marché, garantissant de retrouver vos objets même dans un environnement bruyant. Leur fonctionnalité "Call Your Phone" permet de faire sonner votre iPhone même en mode silencieux en appuyant simplement sur le bouton du tracker. L'alerte de sortie de portée vous prévient automatiquement si vous vous éloignez trop de l'objet tracké, évitant les oublis.



Compatible à la fois avec Find My d'Apple et Find My Device de Google, ce pack offre une flexibilité unique pour les foyers multi-plateformes, permettant à chaque utilisateur d'utiliser son écosystème préféré.

