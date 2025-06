La production de l'iPad Pro 2025 (M5) a débuté par l'écran OLED

La production en masse de l'iPad Pro 2025 a commencé, Samsung Display et LG Display ayant entamé la fabrication des panneaux OLED en juin 2025, selon ZDNet Korea cité par Digitimes. Les nouveaux iPad Pro M5 devraient être lancés probablement en octobre, correspondant à la fenêtre de lancement habituelle d'Apple pour les tablettes haut de gamme à l'automne.

Une production de masse avant le lancement

S'il s'agit d'une bonne nouvelle pour les clients potentiels, le prix élevé pourrait à nouveau freiner la demande. En 2024, les ventes de l'iPad Pro M4, le premier doté d'un affichage OLED, ont été décevantes, avec seulement 6,3 millions d'unités expédiées contre une projection de 9 millions, selon UBI Research, principalement en raison du coût élevé des modèles OLED (les prix ont grimpé de 30 % environ). Les analystes prévoient des volumes d'expédition similaires en 2025, signalant une hésitation persistante des consommateurs.

Apple vise à passer tous les modèles d'iPad à la technologie OLED, suivant l'exemple de l'iPhone, avec l'iPad mini 8 prévu pour 2026 et l'iPad Air 7 pour 2027. Côté approvisionnement,



Apple diversifie ses sources de panneaux OLED, équilibrant les commandes entre Samsung et LG cette année. Cependant, les efforts pour inclure le fabricant chinois BOE rencontrent encore et toujours des obstacles. BOE peine à répondre aux normes OLED à oxyde polycristallin à basse température (LTPO) d'Apple, accusant des retards après avoir échoué à obtenir la certification de qualité pour les panneaux destinés à l'iPhone 16 Pro. Bien que des solutions soient attendues, le calendrier de BOE reste incertain. Un autre acteur pourrait lui voler la vedette, si le chinois ne parvient pas à régler le souci de qualité dans la production de masse.