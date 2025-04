Samsung teste un écran OLED pour l'iPad Mini 8

Apple explore de nouvelles options pour son prochain iPad Mini de huitième génération, avec des tests en cours sur un écran OLED de petite taille, selon Digital Chat Station, un leaker qui se confie souvent sur Weibo. Dans une publication récente sur les tablettes à venir, il a révélé que cet écran OLED serait fourni par Samsung, bien qu’il reste incertain si ce dernier offrira un taux de rafraîchissement supérieur aux 60 Hz de l’écran LCD actuel de l’iPad Mini 7.

Une transition attendue

Des rapports antérieurs avaient déjà évoqué cette transition technologique. En 2023, Apple aurait demandé à ses fournisseurs des panneaux OLED pour de futurs modèles d’iPad Mini. Puis, en mai 2024, des sources ont indiqué que Samsung Display avait commencé à développer des échantillons de panneaux OLED de 8 pouces pour un futur iPad Mini, avec une production de masse prévue à Cheonan dès la seconde moitié de 2025. Ce même rapport suggérait qu’Apple introduirait également cette technologie sur l’iPad Air en 2026 en parallèle de l’iPad Mini. Cependant, une analyse de Display Supply Chain Consultants (DSCC) en décembre contredit légèrement cette chronologie, prévoyant un iPad Mini OLED de 8,5 pouces pour 2026, suivi des iPad Air OLED de 11 et 13 pouces en 2027.

L'avantrage de l'OLED

Les écrans OLED, capables de contrôler chaque pixel individuellement, offrent des couleurs plus précises, des noirs profonds, un contraste supérieur, des temps de réponse rapides et des angles de vision améliorés par rapport aux technologies LCD classiques. Ils permettent aussi une plus grande flexibilité de design. Déjà adoptés sur tous les iPhones phares depuis 2017, ils ont fait leur entrée sur l’iPad Pro M4 en mai 2024. Contrairement aux panneaux LTPO à double couche des iPad Pro, les futurs iPad Mini et Air pourraient utiliser des panneaux LTPS à couche unique, potentiellement moins lumineux et sans la technologie ProMotion (120 Hz), limitant ainsi leur taux de rafraîchissement. Malgré tout, cette évolution attendue marquera une étape clé pour la gamme iPad d’Apple.