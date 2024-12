Apple aurait bien calé l'iPad mini OLED pour 2026

Selon le cabinet d'études de marché Omdia, Apple devrait bel et bien introduire un écran OLED dans le prochain iPad mini entre 2026 et 2027. L'iPad mini 8 devancerait ainsi les iPad Air de 11 pouces et 13 pouces, qui devraient adopter cette technologie en 2027-2028, en utilisant des panneaux OLED 60 Hz à pile unique.

Une dalle OLED moins performante

Pour l'iPad mini de huitième génération, Apple a donc décidé de passer à l'OLED tout en restant sur du 60 Hz, ce qui permet une distinction avec la gamme Pro, comme sur Mac. C'est dommage pour les clients, mais logique pour conserver un prix raisonnable. Il est presque certain que l'iPad mini 7 actuel soit le dernier à disposer d'une dalle LCD.

Pour ce qui est des ordinateurs de la marque, Omdia prévoit qu'Apple équipera les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces de panneaux OLED à deux piles 120 Hz à partir de 2026. Ces panneaux comportent des couches d'émission doubles, améliorant la luminosité et prolongeant considérablement la durée de vie de l'écran. Plus tard, en 2028, les modèles MacBook Air 13,8 pouces et 15,5 pouces devraient passer aux écrans OLED à pile unique. Mais contrairement aux "petits" iPad, les prochains "Air" auraient droit au rafraîchissement à 120 Hz.



De plus, Omdia suggère qu'Apple pourrait introduire un appareil pliable de 18,8 pouces avec un panneau OLED à pile unique de 120 Hz d'ici 2028 ou au-delà. Le fameux MacBook tout tactile.

Les avantages de l'OLED

Comme vu sur l'iPhone et plus récemment l'iPad Pro M4, la technologie OLED offre des avantages tels que le contrôle individuel des pixels pour une précision des couleurs supérieure, des noirs plus profonds, un contraste amélioré, des temps de réponse plus rapides, de meilleurs angles de vision et une conception plus flexible.

Plusieurs sources concordantes

Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), dont les prévisions sont souvent exactes, a commenté ces prédictions via X (ex Twitter). Il indique que les prévisions de son entreprise correspondent à celles d'Omdia, mais avec des différences mineures, s'attendant notamment à ce que le MacBook Air OLED soit doté d'un fond de panier en oxyde plutôt que du LPTO. Autrement dit, il ne pourra pas descendre à 1 HZ pour de l'affichage permanent par exemple.