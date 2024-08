L’iPad mini OLED est bien prévu dès 2026

Alors que la dernière génération d’iPad Pro est désormais équipée d’un écran OLED, on est en droit de se demander « quand est-ce que les autres iPad vont suivre la nouvelle tendance ? ». L’une des prochaines étapes dans la transition vers l’OLED va concerner l’iPad mini, cette tablette qui est un « best-seller » grâce à son prix accessible et sa taille facile à transporter pourrait bientôt elle aussi basculer vers l’OLED. Un récent rapport mentionne même une période approximative de quand ça pourrait débarquer !

L’iPad mini OLED, ça arrive bientôt

Après une longue période sans renouvellement, Apple travaille activement sur la prochaine génération de l’iPad Mini. La firme de Cupertino a sollicité ses fournisseurs pour obtenir des écrans OLED destinés aux futurs modèles de cette gamme.



Le partenaire d’Apple, Samsung Display, a entamé le mois dernier le développement d’écrans OLED de 8 pouces environ conçu spécifiquement pour un futur iPad Mini. La production de masse de ces écrans OLED devrait débuter dans l’usine de Cheonan de Samsung au cours du second semestre 2025, avec une mise sur le marché prévue pour 2026.

À ce jour, Samsung Display est le seul fournisseur désigné pour fournir les écrans OLED du prochain iPad Mini 7. Il n’est pas à exclure que par la suite, Apple se rapproche d’autres fournisseurs tout aussi fiables comme LG Display ou encore BOE qui sont très présents sur la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone.



Selon le média coréen ET News et ZDNET, il est très peu probable que l’iPad Mini avec écran OLED débarque avant 2026, essentiellement pour des raisons techniques. Le rapport indique que l’iPad Air et l’iPad Mini, devraient bénéficier simultanément de l’écran OLED, on peut penser à un lancement similaire qu’on a vécu récemment avec l’iPad Air et l’iPad Pro M4.

Un écran OLED de 8 pouces ou un peu plus ?

L’une des principales nouveautés pourrait être l’augmentation de la taille de l’écran du prochain iPad Mini, passant de 8,3 pouces à 8,7 pouces. Cependant, contrairement aux derniers modèles d’iPad Pro équipés d’écrans OLED à deux piles LTPO, les iPad Mini et iPad Air pourraient utiliser des écrans OLED à une pile. Cette caractéristique rendrait ces écrans moins performants en termes de luminosité, mais potentiellement plus économes en énergie et moins coûteux à produire. Apple observe de près le coût de fabrication sur les iPad d’entrée et de milieu de gamme, car il faut éviter que le coût final facturé au client soit excessif.



D’autres informations viendront prochainement en ce qui concerne l’iPad Mini avec écran OLED, pour l’instant, nous savons juste que c’est en préparation et que Samsung Display travaille sérieusement sur le sujet.



