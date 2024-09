Les Mac M4 et nouveaux iPad Mini 7 et iPad 11 présentés lors d’un keynote en octobre

Sans surprise, Apple devrait organiser un autre keynote en octobre pour dévoiler de nouveaux Mac et iPad, un mois environ après celui sur l’iPhone 16. Ce serait la quatrième fois en cinq ans qu'Apple tiendrait un événement en octobre. L'an dernier, la conférence virtuelle a eu lieu le 30 octobre pour annoncer les derniers modèles de MacBook Pro et iMac M3.

Deux conférences distinctes

Dans la dernière édition de sa lettre dominicale « Power On », Mark Gurman de Bloomberg a réitéré qu'Apple prévoit de présenter les premiers Mac équipés de puces M4 ainsi que de nouveaux iPad d'entrée de gamme lors d'un événement "dans les semaines à venir". Selon le journaliste, les MacBook Pro, iMac et Mac mini seront les premiers à recevoir les puces M4 cette année, tandis que les MacBook Air, Mac Studio et Mac Pro devraient suivre en 2025. Il a également indiqué que certains Mac M4 sont déjà en cours d'expédition depuis les usines.

MacBook Pro M4

Apple devrait dévoiler des modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces mis à jour avec les puces M4, M4 Pro et M4 Max. Aucun changement de conception majeur n'est prévu pour les modèles de cette année, avec des améliorations potentielles comme un écran OLED et un design plus mince qui ne seraient attendues qu'en 2026 ou plus tard. La dernière refonte de ces ordinateurs portables remonte à 2021, et les modèles actuels avec puces M3, M3 Pro et M3 Max ont été lancés en octobre dernier.

iMac M4

L'iMac devrait également recevoir une mise à jour avec la puce M4, selon Gurman. Il reste à voir si les accessoires Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad pour l'iMac passeront du port Lightning à l'USB-C cette année.

Mac mini M4

Gurman prévoit que le Mac mini sera rafraîchi avec les puces M4 et M4 Pro. Il a précédemment mentionné que le Mac mini pourrait subir une refonte, devenant presque aussi compact qu'une Apple TV, et perdrait dans ce processus ses ports USB-A.

iPad Mini 7

L'iPad mini de septième génération devrait également être révélé. Les améliorations supposées incluent une puce plus rapide, des caméras avant et arrière améliorées, une correction du problème de "défilement saccadé" en mode portrait, le support du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, ainsi que de nouvelles options de couleurs. L'analyste de la chaîne d'approvisionnement, Ming-Chi Kuo, a assuré que l'iPad mini entrerait en production de masse dans la deuxième moitié de 2024, corroborant ainsi les affirmations selon lesquelles une mise à jour est imminente. L'actuel iPad mini 6 a été lancé en septembre 2021, introduisant un écran de 8,3 pouces, un port USB-C, un bouton d'alimentation Touch ID, la puce A15 Bionic, la prise en charge de la 5G et la compatibilité avec le deuxième Apple Pencil.

iPad 11 d'entrée de gamme

Gurman a mentionné qu'Apple dévoilerait de "nouveaux iPad d'entrée de gamme", ce qui laisse entendre qu'un iPad 11 pourrait également être présenté lors de l'événement. Là encore, aucun changement notable à part une puce plus performante. L’iPad 10 de 2022 était une refonte totale avec un écran complet et le Touch ID déporté sur le bouton d’alimentation.