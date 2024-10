Best Buy prépare l’arrivée du nouvel iPad mini 7

Best Buy fait-il du ménage afin de bientôt mettre en vente un nouveau modèle d’iPad mini à prix réduit ? C’est que suggéré une fiche produit repérée sur son site. Il s’agit d’un indice fort qui nous fait penser que l’annonce officielle de l’iPad mini 7 est proche.

La fin de l’iPad mini 6

Cette page fait mention d’un produit Apple sous la désignation "MINI WIFI", classé dans la catégorie "tablettes" de la boutique en ligne de Best Buy, ce qui ne peut être qu’un iPad mini. Le prix en baisse annoncé est de 359,99 $ aux États-Unis, contre un prix habituel de 599 $. Cependant, l’iPad mini 6 actuel étant proposé à partir de 499 $, il y a soit une erreur, soit le prix du prochain modèle. En France, rappelons que l'iPad mini est vendu 609 €.

Si cette fiche concerne effectivement l’iPad mini 6, cela pourrait signifier que l’arrivée de l’iPad mini 7 est imminente. Sinon, c'est déjà la page de l'iPad mini 7. Dans tous les cas, c'est une confirmation de sa sortie prochaine.



Le mois dernier, Mark Gurman de Bloomberg a expliqué qu’un nouvel iPad mini sera présenté lors d'un keynote ce mois-ci, en même temps que les premiers Mac équipés de puces M4. Dimanche dernier, il a parlé d'un calendrier de sortie plus flou, parlant d'un lancement "d’ici la fin de l’année 2024". L’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, avait précédemment déclaré que le prochain iPad mini entrerait en production de masse durant la seconde moitié de 2024.

Les nouveautés des iPad mini 7

Parmi les caractéristiques supposées du prochain iPad mini 2024, on s'attend à une puce plus rapide (A18 ?), un appareil photo amélioré à l’avant et à l’arrière, une correction du problème de défilement irrégulier en mode portrait (connu sous le nom de "jelly scrolling"), ainsi que la prise en charge du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, le support de l'Apple Pencil Pro et de nouvelles couleurs. Le design ne changerait pas, Apple ayant refondu sa petite tablette en 2021.



L’actuel iPad mini, lancé il y a trois ans, avait effectivement introduit plusieurs améliorations notables, dont un écran total de 8,3 pouces, un port USB-C, un bouton d'alimentation avec Touch ID, la puce A15 Bionic, la compatibilité 5G pour les modèles cellulaires, un appareil photo arrière de 12 mégapixels avec la fonction Center Stage, et la compatibilité avec l’Apple Pencil de deuxième génération.