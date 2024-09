La dernière publicité d'Apple montre les capacités de l'Apple Pencil Pro

Apple a partagé aujourd'hui une nouvelle publicité intitulée « Worlds Made on iPad » sur sa chaîne YouTube, ou « Des mondes créés sur iPad » en français. La vidéo présente des séquences sur écran vert de l'actrice Sofia Wylie superposées à trois toiles de fond animées différentes, qui, selon Apple, ont été créées par des illustrateurs utilisant le nouvel iPad Pro doté de la puce M4 et surtout de l'Apple Pencil Pro.

Des capacités créatives innovantes

La publicité, qui ne montre pas l'Apple Pencil Pro directement, est rythmée par la chanson « Concentrate » de Billy Lemos (avec Dua Saleh). Comme feu S

Une séquence sur fond vert interprétée par différents animateurs utilisant l'iPad Pro alimenté par la puce M4, et le nouvel Apple Pencil Pro

Apple a également partagé un court métrage en coulisses sur YouTube, qui est finalement plus intéressant. On y aperçoit à la fois le nouvel iPad Pro 2024 et le Pencil Pro :

Les principales nouveautés de l'Apple Pencil Pro comprennent la possibilité de presser l'accessoire pour faire apparaître une palette d'outils, un gyroscope qui permet un contrôle précis du trait, un retour haptique pour certaines actions et la possibilité de retrouver l'Apple Pencil Pro dans l'app "Localiser" s'il est égaré. On a même découvert après coup l'ombre de l'Apple Pencil qui s'adapte selon l'outil utilisé.

Proposé au prix de 149 euros (sur Amazon par exemple), l'Apple Pencil Pro n'est compatible qu'avec les nouveaux modèles d'iPad Pro et d'iPad Air 2024. Les iPad Pro M4, iPad Air M2 et Apple Pencil Pro ont été lancés le 15 mai.

