Apple parle de l'ombre numérique de l'Apple Pencil Pro

Dans un entretien accordé à nos amis de Numerama, outre le logo Apple qui pourrait être positionné à l'horizontal sur les prochains iPad 2025, les designers clés de la marque américaine ont aussi évoqué l'ombre numérique de l'Apple Pencil Pro, un phénomène qui a épaté la galerie sur X. Ils ont même contextualisé cette "nouveauté" dans l'objectif global de l'iPad Pro.

Un "Pencil" repensé

Lorsqu'Apple a lancé le dernier iPad Pro inaugurant la puce M4, elle a également présenté le nouvel Apple Pencil Pro, loué pour ses nouvelles capacités (orientation de la mine, geste de pression, compatibilité avec Localiser), ainsi qu'un nouveau Magic Keyboard (qui nous a conquis). Mais la firme n'avait fait aucune mention d'une caractéristique délicieusement repérée par les clients plus attentifs dès réception de leur nouveau joujou.

Si un utilisateur écrit à la main sur l'une des deux tablettes compatibles, l'iPad Pro M4 et l'iPad Air M2, l'Apple Pencil Pro projète une ombre qui ressemble à celle d'un stylo plume. Et si il dessine, l'ombre est celle d'un pinceau. Idem pour gommer, etc.



C'est le genre de détail qui différencie Apple du reste du monde. Une attention qui tourne à l'obsession, que l'on distingue généralement dès la boîte de ses produits.



Steve Lemay, responsable de l'interaction homme/machine chez Apple, affirme que ce n'est pas seulement parce que c'est beau que cela a été fait.

Dans le passé, nous devions nous fier à votre propre mémoire. Nous avons imaginé une ombre numérique pour vous faire sentir que vous tenez un vrai crayon. Cela vous convainc que c’est une feuille de papier.

Un « abus de cerveau » assumé par le designer, qui dit aussi que mettre un vibreur dans un stylet, le plus petit de son histoire, était « une des choses les plus difficiles ». L’Apple Design Studio a dû « repenser toute l’architecture, malgré un design très reconnaissable à l’extérieur. ». C'est donc un tout nouveau stylet que propose Apple.



Tried out the M4 iPad Pro & Apple Pencil Pro yesterday. Something interesting I noticed in the tool picker— the digital shadow updates with the pen pic.twitter.com/h3C8IrINXe — Rohan Tandon (@lucidstarfield) May 17, 2024

Apple’s attention to detail is INSANE. You can’t watch this and not smile. pic.twitter.com/cbUknR2wQu — Snazzy Labs (@SnazzyLabs) May 16, 2024

La finesse de l'iPad Pro M4

Dans cet entretien, les responsables d'Apple sont aussi revenus sur la finesse incroyable de l'iPad Pro, l'appareil le plus fin jamais conçu par l'entreprise. Molly Anderson a déclaré qu'il s'agissait de la priorité numéro un pour l'appareil.

La portabilité est au cœur de l’expérience iPad. En 2010, notre intention de design avec le premier iPad était de créer une feuille de verre magique, une feuille de papier numérique. Nous n’avons jamais été aussi proche de cette idée originale.

Anderson explique également que pour parvenir à ce résultat, il a fallu itérer à travers de nombreux designs différents - et le faire en collaboration.



L'iPad Pro M4 est un véritablement concentré de technologie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec une finition luxueuse qui n'est pas prête d'être concurrencée par qui que ce soit. Si Apple fait encore évoluer iPadOS 18 vers un système authentiquement multitâche, ce sera la machine parfaite... en attendant l'iPad Pro M5 !

