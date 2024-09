Apple, Amazon et Google contestent la nouvelle réglementation du marché numérique de l'Inde

Après l'Europe qui a considérablement bouleversé le marché du numérique en obligeant les géants comme Apple à ouvrir la distribution des applications ou encore forcer les paiements tiers... C'est au tour de l'Inde de vouloir secouer un peu Apple et ses concurrents pour une meilleure concurrence dans le pays ainsi qu'une protection des données non publiques plus strictes.

Apple s'inquiète d'une possible décision de l'Inde

Trois géants américains de la technologie, Apple, Google et Amazon, ont récemment demandé au gouvernement indien de reconsidérer son projet de loi sur la concurrence numérique. Ces entreprises expriment des préoccupations concernant l'augmentation des coûts pour les utilisateurs et les potentielles réductions d'investissements en Inde.



Le projet de loi sur la concurrence numérique, qui pourrait entrer en vigueur prochainement, s'inspire largement de la Digital Markets Act (DMA) de la Commission européenne. Cette législation vise à réguler le pouvoir des grandes entreprises numériques dont les revenus mondiaux dépassent 30 milliards de dollars et qui comptent au moins 10 millions d'utilisateurs locaux. L'objectif de l'Inde est d'interdire l'exploitation des données non publiques des utilisateurs et d'empêcher ces entreprises de favoriser leurs propres services au détriment de ceux de leurs concurrents.

Apple est souvent pointé du doigt par les régulateurs pour des pratiques jugées anticoncurrentielles avec ses services. Un exemple marquant est le conflit entre Apple Music et Spotify, où l'entreprise suédoise accuse Apple d'utiliser son écosystème puissant pour privilégier Apple Music.



Cette nouvelle loi mettrait également fin à l'exclusivité de l'App Store dans la distribution des applications sur les produits Apple, la firme de Cupertino serait contrainte de faire comme en Europe : proposer le Sideloading à ses clients. Apple adopte le même discours qu'avec l'Europe dans sa contestation : c'est dangereux pour la sécurité des utilisateurs et potentiellement nocif pour la protection de la vie privée.



Les entreprises concernées avertissent que cette réglementation pourrait entraîner une réduction des investissements en Inde, une hausse des prix des services numériques et une diminution de la diversité des services disponibles pour les consommateurs. Elles craignent que ces changements ne nuisent à l'écosystème numérique indien, actuellement en plein essor.



De son côté, le gouvernement indien défend fermement cette nouvelle loi, affirmant qu'elle est nécessaire pour contrecarrer l'influence croissante de quelques grandes entreprises numériques qui "exercent un immense contrôle sur le marché". La législation propose des pénalités sévères pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires mondial annuel d'une entreprise en cas de violations.



Source