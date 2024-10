Coup dur pour Apple, la Floride met fin au permis de conduire numérique dans Wallet

Depuis un certain temps, les automobilistes domiciliés dans l’État de Floride pouvaient enregistrer leur permis de conduire dans l’application « Cartes » de leur iPhone. Cela permettait de sortir son iPhone et le présenter au policier en cas de contrôle. Cependant, l’État de Floride qui était l’un des rares à tolérer cela est revenu sur sa décision.

Apple perd la Floride dans son projet de numériser le permis de conduire dans l’iPhone

Dans un revirement inattendu, le Département de la sécurité routière et des véhicules automobiles de Floride (FLHSMV) a annoncé la fin de son partenariat avec Apple concernant l’intégration des permis de conduire numériques dans l’application Wallet de l’iPhone. Le FLHSMV a pris la décision de chercher un nouveau prestataire pour la gestion des permis de conduire numériques. Cette démarche fait suite à une évaluation de leur programme actuel et à un désir de trouver une solution plus adaptée aux besoins des habitants de Floride.



Les résidents de Floride qui avaient enregistré leur permis de conduire dans leur iPhone via l’application Wallet sont priés de supprimer ces documents. En attendant la sélection d’un nouveau prestataire, les utilisateurs devront revenir à l’utilisation exclusive de leurs permis de conduire physiques.

Retrait de l’application Florida Smart ID

En parallèle, le FLHSMV a retiré l’application Florida Smart ID de l’App Store et du Play Store. Cette application permettait également aux automobilistes de stocker leur permis de conduire numérique. La suspension de cette application s’inscrit dans le cadre de la transition vers la nouvelle solution. Les autorités floridiennes ont prévu de lancer une nouvelle application pour les permis de conduire numériques d’ici début 2025. Les utilisateurs seront informés par e-mail dès que cette nouvelle application sera prête à être utilisée.



Ce changement représente un coup dur pour Apple, qui perd un partenariat important dans le domaine des pièces d’identité numériques. Cependant, il ouvre également la voie à de nouvelles opportunités pour d’autres prestataires technologiques capables de répondre aux exigences du FLHSMV et de ses usagers.



Source