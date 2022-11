Les utilisateurs d'iPhone du Colorado peuvent ajouter leur carte d'identité et permis de conduire dans l’application Wallet

L'une des récentes volontés d'Apple, c'est de vous permettre d'ajouter votre carte d'identité et votre permis de conduire dans votre iPhone. Dans un futur proche, Apple espère que nous pourrons présenter une pièce d'identité directement sur notre iPhone lors d'un contrôle. Bien sûr, cela ne peut pas se faire sur une simple initiative d'Apple, il faut que les gouvernements soient coopératifs.

Top départ pour la carte d'identité dans Wallet au Colorado

Depuis hier, les habitants du Colorado qui possèdent un iPhone compatible iOS 15 ou iOS 16 peuvent ajouter leur carte d'identité et/ou leur permis de conduire dans l'application Apple Wallet. Pour le moment, le Colorado souhaite faire les choses petit à petit, il sera possible de présenter une pièce d'identité ou un permis de conduire uniquement aux points de contrôle TSA dans certains aéroports. Les forces de l'ordre n'accepteront pas ce type de format en cas de contrôle d'identité sur la route, dans la rue...



Selon l'un des ministères du Colorado, le Wallet ID est destiné à compléter le permis de conduire ou la carte d'identité avec photo délivrée par le gouvernement et ne doit pas s'y substituer. Les Coloradiens doivent constamment avoir sur eux leur permis de conduire ou leur carte d'identité ordinaire ; le Wallet ID est réservé à l'usage des aéroports pour l'instant.

Toujours aux États-Unis, plusieurs États autorisent aussi la prise en charge des permis de conduire et carte d'identité dans Apple Wallet, il s'agit des États suivants : l'Arizona, la Florida et le Maryland.



D'autres États réfléchissent à donner leur feu vert pour que les habitants puissent utiliser Apple Wallet pour leurs pièces d'identité, ça pourrait bientôt débarquer dans le Connecticut, la Géorgie, Hawaï, l'Iowa, le Kentucky, le Mississippi, l'Ohio, l'Oklahoma et l'Utah.

Comme pour le Colorado, chaque État considère cette nouveauté comme étant quelque chose qui ne remplacera pas les papiers d'identité physique. Par exemple, si un policier vous demande de lui faire voir votre vraie carte d'identité ou permis de conduire et déclare que la version numérique ne lui suffit pas, vous devrez lui présenter !

Bientôt en Europe ?

En ce qui concerne l'Europe et plus précisément de la France, il va malheureusement falloir être patient. S'il n'y a visiblement aucun souci du côté d'Apple pour étendre cette fonction à travers le monde, on semble moins pressé du côté des instances européennes et du gouvernement français. Néanmoins, dans un monde où tout devient de plus en plus digital, le permis de conduire dans le Wallet devrait tôt ou tard arriver par chez nous.

