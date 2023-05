Le permis de conduire sur iPhone arrive en 2024 via France Identité

Alors que l'application France Identité vous permet (en bêta) de numériser votre carte d'identité et d'y accéder depuis l'iPhone (ou Android), vous pourrez bientôt présenter votre permis de conduire de la même manière en cas de contrôle. Selon les informations du Parisien, une expérimentation est prévue dans trois départements cette année, avant un lancement officiel en 2024.

Un permis de conduire dématérialisé

Validité d'un permis de conduire dématérialisé

Le permis de conduire dématérialisé sera stocké dans l'application mobile France Identité, il contiendra exactement les mêmes informations que l'équivalent papier comme votre identité, la date d'obtention, les catégories de véhicules autorisées, etc.



Mais le plus important, c'est que le permis de conduire dématérialisé sera bel et bien reconnu comme un papier officiel que l'on pourra présenter aux forces de l’ordre en cas de contrôle routier, ainsi que pour louer un véhicule ou consulter ses points en ligne.



Pour le moment, la version dématérialisée sera facultative. Elle sera évidemment gratuite grâce au service France Identité.

Les avantages du permis numérique

Comme vous vous en doutez, la version numérique du permis de conduire est intéressante à plus d'un titre. Le premier avantage est que vous ne pourrez plus le perdre ou vous le faire voler, car il suffit de télécharger le fichier au besoin depuis un iPhone ou un Android en s'authentifiant dans l'application du gouvernement. Le fichier sera protégé par un code ou un clé biométrique.

De plus, il sera, en principe, impossible à falsifier, ce qui facilitera le travail des policiers et gendarmes.



Dernier avantage, le permis en format numérique permet à la France de se conformer au modèle proposé par la Commission européenne, qui vise à faciliter la circulation des conducteurs au sein des États membres, mais aussi à l'international.



Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, a déclaré :

Ce permis dématérialisé ne remplacera jamais la version physique mais viendra en complément afin de simplifier la vie des citoyens qui sont friands des démarches administratives numériques



C’est comme une copie certifiée conforme d’un document administratif qui sera à la fois utile dans la lutte contre le fléau des usurpations d’identité mais aussi pour faciliter l’obtention, par exemple, d’une procuration.

Comment avoir son permis numérique ?

Pour dématérialiser son permis de conduire sur smartphone, il suffira de passer par l’application France Identité, développée par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), qui intègre aussi la carte d’identité numérique (actuellement en test).



Attention d'ailleurs, avant de charger son permis, il faudra impérativement avoir enregistré sa CNI dans l'application, afin de vérifier qu'il s'agit de la bonne personne.

Date de lancement du permis dématérialisé

Selon les informations de nos confrères du Parisien, le permis de conduire sur smartphone sera lancé début 2024, dans la foulée du lancement de l’application France Identité en version finale. En attendant, les usagers des départements du Rhône, des Hauts-de-Seine et de l’Eure-et-Loir pourront rejoindre le projet pilote.



Prochaine étape, la e-carte vitale qui devrait avoir deux objectifs : faciliter son usage et limiter la fraude (il y a plus de cartes vitales en circulation que de personnes vivant en France).