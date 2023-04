L'application France Identité ajoute Face ID et Touch ID pour sécuriser votre CNI

Depuis quelques mois, l'application France Identité est en phase bêta afin de tester des fonctionnalités demandées comme s'authentifier sur les services de l'État ou encore disposer de la version numérique de sa carte d'identité (seulement la version avec puce NFC). Au bout du processus, l'idée est évidemment de proposer une expérience stable et complète auprès du grand public.

France Identité est plus sécurisée

Nouvelle bêta et nouvelle fonctionnalité. Alors que certains utilisateurs ne parviennent toujours pas à scanner leur carte d'identité nouvelle génération dans l'app, la mise à jour disponible sur TestFlight corrige les incontournables bugs, mais ajoute également une option très demandée. En effet, il est enfin possible d'activer le verrouillage biométrique pour sécuriser de manière drastique l'accès à l'application et donc à vos données personnelles.

Une nouvelle version de l’application est disponible, plus sécurisée et plus rapide.⁰Sur la Bêta iOS, la biométrie de votre iPhone permet maintenant de verrouiller/déverrouiller votre app. Cette fonctionnalité arrive bientôt sur Android.⁰On attend vos retours. — France Identité (@france_identite) April 4, 2023

En outre, les notes de version que l'on a pu consulter indiquent que la lecture de la carte d'identité biométrique est encore loin d'être parfaite. Ce n'est pas anecdotique puisque cette étape est indispensable pour utiliser le service. Malgré tout, comme précisé plus haut, les soucis de lecture NFC avec les iPhone compatibles, à savoir les iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14 semblent toujours présents. Parfois, cela passe au bout de plusieurs tentatives, mais pas chez tout le monde. Assurez-vous d'avoir au moins installé iOS 16.4.

Bonjour,

Merci pour votre retour, pouvez-vous me confirmer que votre téléphone est bien sur la dernière version d’iOS (16.4) ? — France Identité (@france_identite) April 4, 2023



Le dernier changement de cette version 1.0 (build 90) concerne la connexion à FranceConnect sur mobile, qui s'occupe de faire les redirections sans intervention utilisateur. De quoi se connecter aux impôts et autres services publics plus rapidement.

France Identité c'est quoi et comment la tester ?

Si vous aviez raté ses débuts, grâce à France Identité, il sera possible de prouver son identité sans divulguer l'ensemble de ses données, éviter l'usurpation de votre identité et remplacer vos identifiants et mots de passe sur les services en ligne de l'État. C'est un moyen sûr d'avoir sa CNI toujours sur soi, certains diront qu'il s'agit aussi d'un nouveau moyen de traçage...



Si vous voulez la tester avant sa sortie, sachez que les inscriptions à la bêta sont dorénavant fermées sur iOS et Android. Rendez-vous sur le site officiel pour tout savoir.