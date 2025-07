ChatGPT dépasse les 2,5 milliards de requêtes quotidiennes

OpenAI vient d’annoncer que ChatGPT traite désormais plus de 2,5 milliards de requêtes par jour. Un chiffre impressionnant qui témoigne de la place grandissante de l’IA (surtout celle d'OpenAI) dans notre quotidien.

ChatGPT traite plus de 2,5 milliards de requêtes par jour

OpenAI a révélé que les utilisateurs de ChatGPT envoient désormais plus de 2,5 milliards de requêtes par jour. Ce chiffre impressionnant montre à quel point l’outil est devenu central dans les usages numériques du quotidien, qu’il s’agisse de travail, d’études ou de loisirs.

Un porte-parole de l’entreprise a précisé qu’environ 330 millions de ces requêtes proviennent des États-Unis, ce qui représente une part importante de l’activité, mais aussi un signe que l’outil est utilisé massivement dans le monde entier.

En décembre 2024, Sam Altman, PDG d’OpenAI, avait déjà annoncé que ChatGPT traitait environ 1 milliard de requêtes par jour. En moins de huit mois, ce chiffre a donc plus que doublé, illustrant une adoption rapide et une confiance croissante dans l’outil.

Cette accélération est notamment liée à l’intégration de ChatGPT dans différents produits : l'iPhone, l’app iOS et Android, les extensions pour navigateur, et plus récemment ChatGPT pour macOS, qui permet de faire appel à l’IA depuis n’importe quelle application.

Même si ChatGPT impressionne par ses chiffres, il reste encore derrière Google, qui gère environ 14 milliards de recherches par jour dans le monde. Mais la croissance de ChatGPT laisse penser qu’un changement profond des habitudes numériques pourrait être en cours, surtout si OpenAI continue d’ajouter des fonctionnalités innovantes.

OpenAI avait annoncé en mars 2025 que ChatGPT comptait plus de 500 millions d’utilisateurs actifs par semaine. Ce chiffre était de 300 millions seulement quelques mois plus tôt. L’arrivée de nouvelles fonctions comme la reconnaissance d’image, la génération de fichiers, la commande vocale ou encore l’intégration avec les fichiers personnels ont contribué à séduire un public plus large.

Parmi les prochaines évolutions envisagées, OpenAI travaille sur un navigateur IA, capable d’effectuer des recherches web à la place de l’utilisateur. L’entreprise a aussi commencé à tester des agents personnels capables d’accomplir des tâches directement sur l’ordinateur de l’utilisateur, comme organiser des fichiers, écrire des e-mails ou réserver un voyage.