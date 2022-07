L'application iOS France Identité aura le droit à sa première bêta en septembre sur iOS 16

On en parlait en avril dernier... L'application SGIN, censée gérer l'identité numérique des français, va bientôt prendre forme sur iOS. À partir d'iOS 16, la première bêta va être publiée et devra permettre aux premiers testeurs de faire un retour d'expérience. La France devrait bientôt rattraper le retard qu'elle a sur d'autres pays à ce niveau-là.

La carte d'identité française numérique approche

Il était temps... Via son compte Twitter officiel, France Identité vient d'annoncer que la toute première bêta de l'application iOS sur iPhone sera lancée à la rentrée prochaine, une fois que iOS 16 pourra être installé par tous.



La bêta Android est déjà en ligne depuis plus d'un mois et 1000 nouvelles places viennent justement de s'ajouter au programme de test pas plus tard que tout à l'heure, aux alentours de 16 heures. Pour rappel, l'application France Identité doit (enfin) permettre aux citoyens français de digitaliser leur carte d'identité afin de ne plus être obligé de posséder la version physique lorsqu'ils effectuent une démarche en ligne ou dans un lieu de la vie de tous les jours.

Point positif, ce système permettra de partager uniquement les infos nécessaires et non pas les données intégrales comme lorsque vous prenez votre carte d'identité physique recto/verso en photo. Certaines informations comme votre lieu de naissance ou votre taille n'ont pas besoin d'être révélées à chaque fois, ce sera donc un plus pour la confidentialité.



Précision importante, il faut être en possession de la nouvelle version de la carte d'identité (celle au format permis de conduire) pour l'insérer dans l'application. La raison est simple, l'ancien modèle ne possède pas la dernière puce sécurisée.



Autre atout, la possibilité de s'authentifier avec FranceConnect, le service français qui permet de se connecter rapidement à plusieurs sites gouvernementaux comme celui des impôts par exemple.



Comme nous pouvons le constater avec la bêta Android, le nombre de places est très restreint.

Si ce nouveau service vous intéresse, nous vous conseillons alors de rester à l'affût et de cocher le mois de septembre dans votre calendrier. Comme indiqué plus haut, il faudra d'abord qu'iOS 16 sorte des bureaux de Cupertino.