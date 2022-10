La première bêta d'iOS 16.2 et d'iPadOS 16.2 apporte quelques changements dans l'app "Maison"

Parmi les nouveautés qu'on peut apercevoir dans la première bêta d'iOS 16.2 et d'iPadOS 16.2, on retrouve quelques modifications dans l'application "Maison", Apple a introduit quelques améliorations depuis l'arrivée de la norme Matter smart home dans iOS 16.1 et iPadOS 16.1 !

Ce qui change avec l'app Maison

Avant la sortie d'iOS 16, le 12 septembre, Apple s'était engagé à offrir un peu de fraîcheur à l'application Maison, l'entreprise avait déclaré que les changements seraient disponibles sous forme d'une mise à jour séparée. Avec iOS 16.2 et iPadOS 16.2 les performances deviennent à la fois plus rapides et plus fiables, en particulier pour les maisons intelligentes qui ont déjà installé un grand nombre d'accessoires intelligents.



Grâce à la nouvelle app Maison, les utilisateurs disposeront d'un moyen plus simple et plus efficace de communiquer avec leurs appareils et accessoires connectés.

Dès que vous pourrez installer iOS 16.2 ou iPadOS 16.2, Apple vous demandera (dès la première ouverture de l'application Maison) si vous souhaitez profiter de la nouvelle expérience, l'entreprise vous laissera le choix d'accepter ou de refuser.

À noter que si vous approuvez, l'ensemble de vos appareils connectés devront être mis à jour vers leurs dernières versions, ce sera par exemple le cas des HomePod qui devront être en version 16.2 pour pouvoir fonctionner dans l'app.



Avec l’app Maison d'iOS 16.2, Apple a confirmé que l'iPad ne sera plus considéré comme un Hub pour les appareils HomeKit, il ne restera plus que le HomePod et/ou l'Apple TV. Un coup dur pour les clients qui n'ont pas l'un de ces deux appareils. Heureusement, ils pourront rester sur l'ancienne expérience de l'application Maison. La question qu'on peut après se poser, c'est combien de temps, ce sera possible avant la migration obligatoire vers la nouvelle version ?