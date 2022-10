FotMob : la première app de foot qui propose les activités en direct d'iOS 16

FotMob est la première application de suivi de matchs de foot en direct à proposer la fonctionnalité "Activités en direct" d'iOS 16. En deux clics, il est possible d'afficher le score d'un match au choix sur son écran verrouillé et dans la Dynamic Island. Une fonctionnalité que les concurrents ne proposent pas encore !

Plus besoin de lancer l'app pour suivre le score

Pour suivre l'actualité footballistique et les matchs en direct, il existe de nombreuses applications. On peut citer la plus populaire d'entre elles, L'Équipe, ou encore OneFootball, Flashscore, BeSoccer et Match en Direct.



Cependant, il y en a une qui se démarque actuellement, car elle est la toute première à proposer à ses utilisateurs de suivre un match via la nouvelle fonction d'iOS 16 qui s'intitule Live Activities ou Activité en direct en français. Cette application se nomme FotMob.



Grâce à celle-ci, il est possible de suivre un match de foot en temps réel sur son écran de verrouillage. Cela fonctionne également sur l'écran always-on (toujours allumé) de l'iPhone 14 Pro et dans la fameuse Dynamic Island.

Comment ça marche ?

Lancez l'application

Sélectionnez le match en direct

Cliquez sur l'icône étoile en haut à droite

Une fois ces trois étapes réalisées, le match en question devrait apparaître aux endroits indiqués ci-dessus. Mieux encore, il est possible de sélectionner plusieurs matchs en même temps pour tous les suivre. Seul le premier choisi viendra se loger dans la Dynamic Island.

Mis à part cette nouveauté, l'application est très complète et propose de nombreuses statistiques sur les joueurs, championnats et équipes. Il est même possible d'ajuster l'ordre dans lequel on souhaite voir les matchs s'afficher sur notre espace perso.



De plus, FotMob propose deux widgets pour l'écran verrouillé sur iOS 16. L'un permet d'avoir la dernière grande information foot du jour et l'autre affiche le prochain match de votre équipe favorite.

L'application est gratuite et il en va de même pour la fonction de suivi d'un match via les Activités en direct d'iOS 16, ce qui est à souligner, comme ce n'est pas toujours le cas. Il existe tout de même un système payant qui permet de supprimer définitivement toutes les publicités à 8.49 € par an ou 2.99 € par trimestre.

📲 If you're already running iOS 16.1 you might want to try out our Live Activities and Dynamic Island features.



You can take your pick of the weekend games and receive live updates on your lock screen!pic.twitter.com/aI25H67LRe — FotMob (@FotMob) October 21, 2022



Télécharger l'app gratuite FotMob