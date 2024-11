Safari utilise les activités en direct pour suivre le téléchargement avec iOS 18.2

Avec la sortie d'iOS 18.2, Apple introduit une prise en charge des activités en direct dans Safari, permettant aux utilisateurs de surveiller la progression du téléchargement directement sur l'écran de verrouillage de l'iPhone. Cette fonctionnalité apparaît également dans la Dynamic Island des iPhone 14 Pro et plus récents comme l'iPhone 15 et l'iPhone 16. De quoi avoir un oeil sur l'état d'avancement des fichiers volumineux sans rester sur le navigateur.

Une évolution de l'expérience utilisateur

S'il l'ajout des Live Activities dans Safari s'apparente à une évolution mineure, elle fait partie d'un ensemble plus large d'améliorations de la convivialité chère à Apple. La mise à jour, actuellement en version bêta, devrait être disponible pour tous les utilisateurs en décembre, comme l'a confirmé la société la semaine dernière lors de la sortie des Mac M4 et, surtout d'Apple Intelligence.

En plus du suivi des téléchargements, iOS 18.2 introduit d'autres améliorations notables, notamment de nouvelles fonctionnalités IA générative, dont ;

Genmoji : des émojis animés personnalisés qui s'adaptent aux préférences et aux émotions de l'utilisateur.

Image Playground : un outil avancé pour éditer et personnaliser des images à l'aide d'effets assistés par l'IA.

Intégration de ChatGPT pour Siri : réponses IA améliorées, permettant à Siri de fournir des réponses plus nuancées et d'engager des conversations détaillées.

Si les nouveautés Apple Intelligence d'iOS 18.2 sont réservées aux américains (la France sera servie en avril 2025), la version comprend aussi des changements RCS chez Free et Bouygues, le curseur du volume sur l'écran verrouillé, une page de contrôle des apps par défaut et plus encore.