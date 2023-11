Instagram active le téléchargement des Reels

Si vous êtes habitué à vous divertir régulièrement sur TikTok, vous avez probablement déjà vu qu’il était particulièrement simple de télécharger une vidéo afin de la partager avec un proche. Cette fonctionnalité qui manquait terriblement à Instagram et ses Reels débarque enfin suite à la demande de la communauté !

Instagram autorise le téléchargement des Reels

Instagram a introduit une mise à jour qui permet désormais à tous ses utilisateurs de télécharger des Reels publics. Cette nouveauté représente un changement conséquent par rapport à la politique précédente, qui limitait la sauvegarde des Reels à l'application pour une visualisation ultérieure sans possibilité de téléchargement local. Adam Mosseri, la figure de proue d'Instagram, a récemment annoncé que les Reels téléchargés comporteront un filigrane Instagram distinctif ainsi que le nom du compte utilisateur, une pratique similaire à celle adoptée par TikTok pour renforcer la reconnaissance de la plateforme et des créateurs de contenu.

Pour télécharger un Reel, les utilisateurs peuvent simplement utiliser le bouton de partage intégré. Cependant, pour ceux qui préfèrent garder leurs créations exclusives à la plateforme, Instagram a également prévu une option : il est possible de désactiver le téléchargement de leurs Reels via les paramètres de confidentialité.



La politique de droits d'auteur reste stricte, les Reels comportant des clips audio sous licence seront téléchargés sans le son. Seuls ceux avec de l'audio original pourront être téléchargés avec leur bande sonore.

Cette fonctionnalité était déjà disponible aux États-Unis depuis juin et elle est à présent accessible à l'échelle mondiale, promettant ainsi de modifier la manière dont le contenu est partagé et apprécié au sein de l'écosystème des réseaux sociaux.



Source

Télécharger l'app gratuite Instagram