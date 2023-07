Instagram utilise les activités en direct pour la progression du téléchargement

Bien entendu, les activités en direct d'Instagram fonctionnent aussi bien sur l'écran de verrouillage que sur la Dynamic Island pour ceux qui ont un iPhone 14 Pro . Les utilisateurs peuvent voir un petit aperçu du contenu téléchargé, ainsi que la progression du téléchargement. Instagram n'a pas encore annoncé officiellement la prise en charge des activités en direct, l'entreprise testant généralement la fonctionnalité avant de la déployer pour tout le monde. Pour tenter de l'avoir, mettez votre application Instagram à jour. Selon les rumeurs, l'iPhone 15 de base aura droit à la Dynamic Island , ce qui devrait rendre la fonction encore plus populaire auprès des utilisateurs. De même, iPadOS 17 a également intégré les activités en direct sur l'écran de verrouillage de l'iPad. Qui se sert souvent des Live Activities parmi vous ? Avec quelle application ?

Vous avez peut-être déjà la fonctionnalité sans le savoir. En effet, Meta a commencé a déployé cette nouveauté à certains utilisateurs. Ainsi, Instagram affiche désormais une Live Activity lorsque vous fermez l'app alors que vous téléchargez une nouvelle photo ou, surtout, une vidéo. Les clips partagés sur le réseau social font en général un certain poids, il est donc intéressant d'initier l'envoi et puis de faire autre chose en quittant l'app. Désormais, vous êtes tenus au courant de ce qui se passe.

