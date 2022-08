Voici les premières apps compatibles avec les "Activités en direct" sur iOS 16

L'une des fonctionnalités majeures d'iOS 16, c'est l'affichage des événements en direct dans un widget "Activités en direct" qui se placera en bas de votre écran de verrouillage sur iOS 16. Vous pourrez rapidement visualiser l'évolution de votre commande Deliveroo, le match en cours du Paris Saint-Germain, l'avancée de votre chauffeur Uber qui vient pour vous récupérer... Apporter un rafraîchissement permanent des données, voici l'objectif de cette nouveauté.

Nous avons les premières apps qui seront compatibles

Aujourd'hui, quand vous souhaitez voir le score d'un match de foot, vous devez déverrouiller votre iPhone et accédez à l'application qui vous affiche le résultat du match. Avec iOS 16, Apple va donner la possibilité aux développeurs d'afficher en temps réel les dernières informations importantes sur les rencontres sportives en cours.

Cette nouveauté s'appelle "Activités en direct", elle s'avère très prometteuse, notamment avec les développeurs qui ont toujours de bonnes idées pour faire progresser leurs apps !



Selon le site d'Apple US, lors du lancement de la fonctionnalité (qui sera en décalé par rapport à la disponibilité d'iOS 16), plusieurs applications populaires seront prêtes pour intégrer leurs informations dans "Activités en direct".

Apple mentionne pour le moment que des apps sur la thématique sportive, mais il y a de fortes chances que cette liste évolue dans les prochaines semaines ou mois.

Vous pourrez retrouver les résultats des matchs de :

NBA

Premier League

Major League Baseball (MLB)

Tout ne sera pas exactement prêt pour la France, puisque les matchs de NBA et de Premier League s'afficheront dans "Activités en direct" exclusivement aux États-Unis et au Canada. Les résultats des matchs de MLB apparaîtront pour les utilisateurs résidents aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Brésil, au Mexique, au Japon, au Royaume-Uni et en Corée du Sud.

Cependant, le déploiement devrait suivre très rapidement pour les autres pays, on ne voit pas pourquoi les développeurs feraient durer la restriction géographique...



Apple a aussi présenté des activités en direct pour les applications Uber et Nike Run Club lors de la WWDC en juin, ce qui veut dire que ces apps seront disponibles assez vite après le lancement de "Activité en direct". La version bêta d'iOS 16 propose également une activité en direct pour les minuteurs définis dans l’app Horloge.



Apple a dévoilé le mois dernier ActivityKit, un outil qui permet aux développeurs de commencer à expérimenter les activités en direct dans leurs applications. Les apps intégrant des activités en direct ne peuvent désormais être mises à la disposition des bêta-testeurs d'iOS 16 que par le biais de TestFlight. Espérons que L'équipe, Eurosport et autres adopteront rapidement les Live Activities.