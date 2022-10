Voici les premières images de la nouvelle interface de Siri sur tvOS 16.1 (bientôt disponible)

Comme vous le savez probablement, Apple va apporter quelques changements au niveau de l'interface d'affichage de Siri sur tvOS 16. L'objectif des développeurs de l'Apple Park a été de proposer une approche plus moderne, simple et discrète quand vous interagissez avec l'assistant vocal de l'Apple TV. Pour la première fois, nous avons des captures d'écran de ce que va donner la nouvelle interface pour Siri !

Un grand changement

C'est confirmé, la nouvelle interface d'affichage de Siri sera disponible dès la semaine prochaine avec le lancement de tvOS 16.1 à toutes les Apple TV éligibles. Un développeur qui a accès à la Release Candidate de tvOS 16.1 a pu partager des captures d'écran pour montrer comment s'affichera Siri sur votre TV.



Le symbole de l'assistant virtuel apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'écran après avoir appuyé sur le bouton dédié à l'assistant vocal de la Siri Remote. Siri évoluera en fonction de votre discours, comme sur iOS 16. En outre, la taille de l'interface utilisateur a été réduite. Siri n'affiche plus une barre qui remplit tout le bas de l'écran, mais seulement une fenêtre flottante.

Apple a retravaillé sur les interfaces que Siri est capable de vous montrer, certaines interfaces qui prenaient avant la totalité de l'écran ne le font plus, elles s'affichent dorénavant dans un module vertical qui occupe uniquement la partie droite de votre écran de TV. Toutefois, quelques interfaces conservent la vue en plein écran, ce qui est par exemple le cas de la météo qui met en avant les données sur toute la semaine.

L'heure

Les contenus de l'iTunes Store

Les résultats sportifs

"Dis Siri" est désormais possible

Avec tvOS 16.1, vous pourrez profiter de la fonctionnalité "Dis Siri" avec votre Apple TV HD ou 4K, mais vous allez me dire : "Comment cela est possible ? L'Apple TV n'a pas de micro et celui de la Siri Remote s'active que quand on presse le bouton pour parler à l'assistant vocal !"



Dans sa future mise à jour, Apple met à disposition le "Dis Siri" à travers des AirPods, quand vous utiliserez votre Apple TV avec des AirPods dans vos oreilles, il sera possible d'invoquer Siri sans toucher à la Siri Remote !

Il vous suffira de dire "Dis Siri" et l'assistant vocal apparaîtra instantanément sur l'écran de votre TV, chose qui n'était pas faisable jusqu'ici.



Dernière bonne nouvelle liée à Siri et tvOS 16.1, les clients résidents à Singapour, au Luxembourg et au Danemark vont enfin pouvoir accéder à Siri sur leur Apple TV, la firme de Cupertino n'avait toujours pas proposé son assistant vocal dans ces pays, car elle estimait ne pas encore avoir atteint une expérience complète et optimale.



Rendez-vous le 24 novembre à 19h00 pour télécharger iOS 16.1, iPadOS 16.1, tvOS 16.1, watchOS 9 et macOS Ventura.

Une grosse soirée mise à jour qui se prépare avec une tonne de nouveautés qui arriveront !