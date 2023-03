Apple teste une IA en langage naturel pour Siri avec tvOS 16.4

Apple teste de nouvelles fonctionnalités de génération de langage naturel pour Siri, d'après les informations de 9to5Mac qui vient confirmer la rumeur précédente. Sous le nom de code "Bobcat", cette nouvelle technologie est testée dans la dernière bêta de tvOS 16.4, avant de se frayer un chemin vers les autres systèmes d'exploitation d'Apple. La firme de Cupertino se concentre actuellement sur l'utilisation de cette technologie pour améliorer son assistant virtuel.

Un premier pas chez l'IA générative

Dans la dernière version bêta de tvOS 16.4, Apple a activé un nouveau framework pour les fonctionnalités de "génération de langage naturel pour Siri". À l'heure actuelle, Apple n'utilise la génération de langage naturel que pour raconter des blagues avec Siri sur l'Apple TV. L'entreprise expérimente la façon dont la génération de langage pourrait être utilisée pour les minuteries.

Bien que tvOS alimente à la fois l'Apple TV et le HomePod, ce changement n'est visible que sur le décodeur. En revanche, le code serait déjà implémenté dans l'iPhone, l'iPad et le Mac d'après nos confères.



Le New York Times a rapporté mercredi que les ingénieurs d'Apple testaient des "concepts générateurs de langage". C'est ce que confirme le rapport du jour, mettant en lumière la manière dont Apple teste tout cela. Et ce ne serait pas dans le sens du chatbot ChatGPT :

Il y a une chose importante à garder à l'esprit : Le fait qu'Apple teste des fonctions de génération de langage naturel pour Siri ne signifie pas qu'elle développe quelque chose qui s'apparente à des chatbots comme ChatGPT. Au contraire, Apple peut utiliser ce type de technologie d'intelligence artificielle pour améliorer de manière significative l'assistant Siri existant. Mark Gurman, de Bloomberg, a également déclaré qu'Apple ne travaillait pas activement sur quelque chose de semblable à ChatGPT.

Actuellement, Siri est alimenté par un système basé sur des modèles classiques, plutôt que sur une intelligence artificielle génératrice. La raison principale est que Siri n'est architecturé pour tout autre type de données.



Pour le moment, nous ne savons pas si et quand Apple étendra la génération de langage naturel au-delà de l'Apple TV. Il s'agit essentiellement d'une façon de tester discrètement sa première incursion dans ce type d'intelligence artificielle. D'ailleurs, tout le monde ne pourrait pas y avoir droit, l'entreprise testant à distance sur une partie de son parc de développeurs.



Qu'attendez-vous de la prochaine évolution majeure de Siri ? À la rédaction, on ne serait pas contre un couplage avec les raccourcis afin de demander de manière naturelle à l'assistant virtuel d'effectuer plusieurs tâches fastidieuses à la suite. Imaginez par exemple : "Dis Siri, prend une capture d'écran, entoure la faute d'orthographe sur le titre de cet article, colle-la dans une note et ajoute le commentaire suivant : "XXX", puis partage-la par mail à "XXX".