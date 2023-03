tvOS 16.3.3 : Apple lance une mise à jour pour améliorer la Siri Remote sur l'Apple TV

Bonne nouvelle pour les possesseurs de la dernière génération d'Apple TV 4K. La firme de Cupertino vient de lancer le déploiement d'une mise à jour important visant à corriger un défaut concernant la Siri Remote. Il est recommandé pour les clients de mettre à jour leur Apple TV 4K afin de bénéficier d'une meilleure expérience.

tvOS 16.3.3 est disponible

En attendant le lancement de tvOS 16.4 qui suit actuellement un programme de bêta depuis plus de deux semaines après des testeurs publics et développeurs, Apple publie une nouvelle mise à jour corrective visant à corriger un bug avec la Siri Remote.

La mise à jour est téléchargeable sur Apple TV 4K et Apple TV HD, elle arrive près d'un mois après tvOS 16.3.2 qui a été aussi source de correction d'instabilités.

Voici les notes de la mise à jour d'Apple :

Cette mise à jour corrige un problème où la télécommande Siri peut ne plus répondre sur l'Apple TV 4K (3e génération).

La majorité des mises à jour de tvOS sont de faible ampleur et se concentrent sur les réparations de bugs internes et les améliorations plutôt que sur des changements externes observables.



En sélectionnant Système > Mise à jour logicielle dans l'application Réglages de l'Apple TV, les utilisateurs peuvent télécharger la mise à jour tvOS 16.3.3 sans fil. Les propriétaires d'Apple TV qui ont activé les mises à jour logicielles automatiques obtiendront la version tvOS 16.3.3 automatiquement.