Apple va améliorer le microphone de l'iPhone 16 pour Siri

C'est le retour de Ming-Chi Kuo, analyste spécialisé dans l'industrie technologique, qui prédit qu'Apple proposera une mise à niveau significative du microphone de l'iPhone 16 afin d'améliorer l'expérience de Siri. L'assistant virtuel est censé passer un cap en matière d'IA. iOS 18 serait d'ailleurs une grande version.

Un nouveau microphone pour améliorer Siri

Dans un nouvel article sur Medium, Kuo affirme que "le renforcement des caractéristiques matérielles et logicielles de Siri est la clé de la promotion du contenu généré par l'IA", ajoutant que les ambitions d'Apple en matière d'IA générative et l'intégration de modèles de grands langages (LLM) dans Siri sont corrélées à l'amélioration du traitement de la saisie vocale. Pour cela, Apple travaille sur un nouveau microphone pour tous les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max/Ultra.

Le nouveau composant offrirait un meilleur rapport signal/bruit, une spécification clé qui "améliorera considérablement l'expérience Siri", selon Kuo. Le microphone nouvelle génération serait également plus résistant à l'eau.



Voilà qui corrobore la tendance actuelle, à savoir que la firme de Cupertino envisage un bond en avant de Siri avec l'iPhone 16. De nouvelles fonctions Siri alimentées par des LLM sont attendues dans iOS 18, et le rapport du jour explique aussi qu'Apple a réorganisé son équipe Siri au troisième trimestre de cette année pour intégrer tout cela. De plus, l'analyste confirme que les fonctions supplémentaires d'IA en local pourraient rester exclusives aux iPhone 16.



Pour en revenir au microphone, AAC et Goertek sont les fournisseurs pressentis pour l'iPhone 16.

Le prix des microphones pour chaque iPhone 16 sera au moins 100 à 150 % plus élevé que celui de l'iPhone 15. Par conséquent, les revenus et les bénéfices d'AAC et de Goertek devraient bénéficier de manière significative de cette mise à niveau.



Rappelons que l'iPhone 16 Pro offrira une nouvelle puce A18 Pro, un écran OLED plus économe, un bouton de capture supplémentaire, un téléobjectif 5x, le Wi-Fi 7 et plus encore.