Pour la 5G dans ses iPhone, Apple se fournit chez Qualcomm, un partenaire réputé pour sa fiabilité, son sérieux et sa ponctualité dans les livraisons de commandes. L’un des avantages de collaborer avec ce fournisseur, c’est sa rapidité à innover, Qualcomm arrive à faire toujours mieux et plus vite que ses concurrents. Selon un récent rapport de l’analyste Jeff Pu, les iPhone 16 Pro et Pro Max bénéficieront du dernier modem 5G de Qualcomm qui proposera une 5G ultra rapide !

Pour ses iPhone 16 Pro et Pro Max, Apple choisira le meilleur modem 5G

L’année prochaine, les regards seront tournés vers Apple et ses nouveaux bijoux technologiques : l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max. Une rumeur plutôt sérieuse circule depuis plusieurs heures : ces modèles pourraient être équipés du modem Snapdragon X75 de Qualcomm, propulsant ainsi la connectivité 5G vers de nouveaux horizons.



Il s’agit d’un pas en avant non négligeable, puisque le Snapdragon X75 se démarque nettement de son prédécesseur, le X70, en proposant une agrégation des opérateurs optimisée et plusieurs autres améliorations, accélérant de fait les vitesses en 5G. Plus qu’un simple modem, il introduit une innovation dans l’univers de la 5G en supportant la norme “5G avancée”.

Non seulement cette technologie est vue comme une progression naturelle de la 5G, mais elle est également perçue comme un tremplin vers la 6G, offrant de nouvelles possibilités matérielles et des cas d’utilisation inédits. Sa particularité réside aussi dans l’intégration d’améliorations dans les domaines de l’IA et de l’apprentissage automatique, optimisant d’autant plus les performances de la 5G.



On retrouve également des avantages sur la consommation d’énergie comme l’explique The Verge :

L'émetteur-récepteur combiné mmWave et 5G sub-6GHz du modem prend 25 % d'espace en moins sur la carte de circuit imprimé et consomme jusqu'à 20 % moins d'énergie.

Pourquoi cette rumeur semble crédible ? Il est intéressant de rappeler qu’Apple a historiquement déployé le même modem Qualcomm dans tous les modèles d’une génération, mis à part l’iPhone SE. De plus, l’entreprise n’a jamais hésité à embarquer de nouvelles technologies de connectivité dans ses modèles pro, la firme de Cupertino a conscience que pour rester compétitif sur des modèles d’iPhone dépassant les 1000€, il faut y intégrer les dernières innovations.



Cependant, malgré le buzz et les espoirs placés dans ces indiscrétions, rappelons qu’il s’agit bien de rumeurs non confirmées. Le relais de ces informations par Haitong International Securities ajoute un poids certain à ces bruits de couloirs, mais jusqu’à une annonce officielle d’Apple, tout cela demeure dans le domaine du probable.



La route vers la 5G avancée est une très bonne nouvelle et il sera interessant de voir si Apple décidé d’emprunter ce chemin avec l’iPhone 16 Pro et Pro Max.