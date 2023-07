Un nouveau Face ID et le WiFi 7 sur l'iPhone 16

Après nous avoir parlé de l'iPhone 15 Pro Max qui pourrait être encore plus cher, Jeff Pu a évoqué l'iPhone 16. À plus d'un an de son lancement, l'analyste rapporte qu'il devrait y avoir du changement du côté de Face ID, ainsi que de la connectivité Wi-Fi.

Un Face ID plus discret

Selon le dernier rapport de Jeff Pu de Haitong International Tech Research, l'iPhone 16 utilisera une nouvelle technologie appelée "metalens" pour le capteur de proximité. Cette technologie permettrait à Apple de considérablement réduire la taille du composant Face ID des modèles en question. Pratiquement inchangé depuis l'iPhone X, Face ID a été légèrement réduit sur l'iPhone 13, avant d'être encore plus compacté dans l'iPhone 14 Pro. Mais la solution était de déplacer l'écouteur hors de la zone, ainsi que de retravailler l'imbrication. Ce qu'évoque Pu est différent, à savoir une nouvelle technologie de capteur. Bien qu'il ne s'agisse que de la partie "proximité" pour détecter si un visage est devant l'iPhone, cela pourrait donner l'occasion à Apple de diminuer un peu plus l'empreinte de la Dynamic Island.

Le Wi-Fi 7

Selon des rapports antérieurs, l'iPhone 16 prendra également en charge la dernière norme de réseau WiFi 7. C'est ce que confirme de son côté Jeff Pu, ouvrant la voix à une connectivité plus rapide que jamais. Un temps évoqué sur l'iPhone 15, le WiFI 7 aurait été décalé à l'iPhone 16. De toute façon, pratiquement aucun équipement n'est pour le moment compatible, les opérateurs Internet passant encore au Wi-Fi 6E, en tout cas en France.



Le reste des nouveautés de l'iPhone 16 est encore flou. On sait d'avance que l'écran 120 Hz restera une exclusivité des iPhone 16 Pro, Apple l'intégrant sur les modèles de base qu'à partir de l'iPhone 17. Enfin, la rumeur veut qu'Apple augmente la taille des écrans en 2024.