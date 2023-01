Kuo confirme le Wi-Fi 6E sur tous les iPhone 15

Selon Ming-Chi Kuo, analyste spécialisé sur les produits Apple, les prochains modèles d'iPhone 15, dont la sortie est prévue pour septembre 2023, prendront en charge la norme Wi-Fi 6E. Kuo a également évoqué le travail d'Apple sur une puce Wi-Fi, dans le but de remplacer Broadcom sur le moyen terme, via son blog sur Medium.

Le WiFi 6E se confirme sur l’iPhone 2023

Apple utilise depuis peu la norme Wi-Fi 6E pour les iPad Pro M2 de 11 et 12,9 pouces qui sont sortis l'année dernière, ainsi que pour le nouveau Mac mini M2 et les MacBook Pro 2023 de 14 et 16 pouces. Avec la mise à jour de l'iPhone 2023, Apple mettra en œuvre le Wi-Fi 6E, qui n'a pas été utilisé pour la gamme de l'iPhone 14.



Mais l’information de Kuo n’est pas nouvelle puisque les analystes de Barclays, Blayne Curtis et Tom O'Malley, ont également déclaré en début de semaine que le Wi-Fi 6E sera disponible sur l’iPhone 15. Le Wi-Fi 6E serait ajouté à tous les modèles d'iPhone 15, pas seulement aux versions plus chères de l'iPhone 15 Pro.

Avantage du WiFi 6E

Les appareils Wi-Fi 6E peuvent se connecter à la bande 6GHz lorsqu'ils utilisent des routeurs et des modems câble compatibles avec celle-ci. Cela permet une connectivité plus rapide, une latence plus faible et moins d'interférences que celles que vous pourriez rencontrer sur les bandes 2,4GHz et 5GHz que l’on trouve sur les versions précédentes du protocole. La norme Wi-Fi 6 n'est encore compatible qu'avec les réseaux 2x4GHz et 5GHz ; Wi-Fi 6E est la première norme Wi-Fi à prendre en charge la connectivité 6GHz.



Un routeur Wi-Fi 6E est nécessaire pour profiter pleinement de l'utilisation croissante de la norme Wi-Fi 6E, ce que proposent déjà Bouygues, Orange ou encore Netgear.

Nouveautés de l’iPhone 15

Parmi les autres caractéristiques de l'iPhone 15 figurent le port USB-C, des puces A17 gravée en 3nm plus rapides pour les modèles Pro, la technologie de lentille périscopique pour l’iPhone 15 Pro Max, des boutons de volume et d'alimentation avec retour haptique, une finition en titane pour les Pro et l'extension de la Dynamic Island à la gamme standard de l'iPhone 15.

