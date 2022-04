Orange lance sa Livebox 6 (WiFi 6E) avec un forfait Max à 54,99€

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

7



Il était temps ! Comme prévu, Orange passe à la vitesse supérieure avec la Livebox 6. Deux ans et demi après la version 5 qui n'apportait pas grand chose et qui restait sur la technologie Wi-Fi 5 au grand dam des clients, l'opérateur historique vient de lever le voile sur sa nouvelle box accompagnée d'une offre Max à 54,99€. Oui c'est un tarif salé mais qui est justifié par la technologie Wi-Fi 6E que l'on attend encore chez Apple.

La livebox 6 est dévoilée

Plus qu'une simple box Internet, Orange a fait de la Livebox 6 son véritable fer de lance technologique avec une annonce qui s'est fait dans le métavers mode. La Livebox 6 sera commercialisée à partir de demain dans une nouvelle offre à 54,99 €/mois.

Les fuites avaient une nouvelle fois vu juste avec un boîtier plus compact, vertical et qui quitte majoritairement le plastique pour laisser place à un tissu plus éco-réponsable. Un petit écran E-Ink permet d'avoir plus d'informations, toujours en consommant le moins possible. D'ailleurs, le mode veille propose deux niveaux, soit avec uniquement le téléphone activé, soit un mode profond qui coupe tout jusqu'à réactivation.



Le plus important concerne la connectivité qui passe enfin au Wi-Fi 6 (802.11ax). Mieux, Orange double ses concurrents et propose même le Wi-Fi 6E, une évolution majeure de la norme qui peut tirer partie de la bande des 6 GHz pour accélérer les débits à courte portée, un peu comme la 5G à ondes millimétriques. Le routeur affiche 4 ports RJ45 à 1 Gbit/s et 1 port 2,5 Gb/s. Free propose un port 10 Gb/s sur sa Delta.



Reste que la plupart des clients utiliseront le Wi-FI, et les clients Apple attendront désormais de pied ferme les iPhone 14 avec WiFi 6E ainsi que les futurs Mac.

Un tarif plus salé pour la Livebox 6

Si tout cela est bien beau, la Livebox 6 n'est pas donné puisqu'il faudra prendre un forfait spécifique. Les forfaits Livebox Up Fibre sont limités à la Livebox 5.



Pour avoir droit à la dernière box, le forfait Livebox Max Fibre est requis. Il coûte 34,99 € par mois la première année, puis 54,99 €. Pour ce prix, vous aurez la fibre jusqu'à 2 Gbit/s en débit descendant (téléchargement) et 800 Mbit/s montant (upload). Bizarrement, l'offre de download reste le même, loin des offres de SFR ou Free qui montent jusqu'à 8 Gbit/s.



Pour se consoler, les clients peuvent demander plus d'un répéteur Wi-Fi 6 si nécessaire, dans la limite de trois, ainsi que deux ans d'abonnement offerts à Replay Max pour avoir MyTF1 Max et 6play Max sans pub.



Enfin, notez que la La box TV n'évolue pas, il s'agit toujours du décodeur TV UHD 4K. Tous les détails se trouvent dans le communiqué de presse d'Orange.