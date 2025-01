Apple TV+ débarque sur la Livebox d'Orange

À compter de cette semaine, les abonnés d'Orange peuvent accéder à Apple TV+ directement via leur décodeur Livebox (ou plutôt le Player TV). Cette nouveauté est une aubaine pour ceux qui souhaitent profiter des films, séries et documentaires d'Apple TV+ sans avoir besoin d'un appareil supplémentaire, comme une Apple TV justement ou une TV connectée.

Un accès supplémentaire pour Apple TV+

Sur le site d'Orange, voici comment est présentée la bonne nouvelle :

L’année commence avec de bonnes nouvelles, dès le 13/01, Apple TV+ arrive sur la TV d’Orange. Vous pourrez dorénavant souscrire, accéder et streamer toutes les créations Apple Original d’Apple TV+, depuis la TV d’Orange.

Les contenus du service de streaming d'Apple sont disponibles en 4K HDR avec un son en audio spatial, ce qui est, dans le jargon de la firme, l'équivalent du "Dolby Vision".



Les abonnés peuvent s'abonner et regarder Apple TV+ sur les décodeurs TV4, TV UHD et TV6, via le canal 71. Le prix reste évidemment aligné avec celui proposé par Apple, à savoir 9,99€ par mois, et l'abonnement est sans engagement, offrant la flexibilité de résiliation sans frais supplémentaires.



Cette intégration vise à élargir l'audience d'Apple TV+, particulièrement auprès des utilisateurs de Livebox qui n'ont pas de téléviseurs intelligents ou de dongles HDMI compatibles. Si vous avez déjà un abonnement, vous pourrez bien sûr renseigner votre compte pour en profiter depuis la box d'Orange.