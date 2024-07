L'application Orange TV débarque sur Apple TV et Android TV

Celle qui était disponible depuis un moment sur les téléviseurs de Samsung débarque sur l'Apple TV. Il s'agit de l'application Orange TV, dont nous avons parlé en début d'année. La rumeur était donc vraie.

L'app Orange TV est enfin disponible

Les clients de l'opérateur numéro un, l'ancien France Telecom, peuvent donc profiter d'une application complète sur Apple TV (et même sur Android TV). De quoi se passer de la bonne vieille box, la Livebox. Le décodeur n'a plus d'utilité si vous avez déjà un boîtier Apple ou Android, puisque l'application offre un accès complet aux contenus, que ce soit en direct ou en replay, avec toutes les fonctionnalités utiles.



L'accès rapide aux chaînes, aux catalogues de VOD d'Orange et de ses partenaires ou encore aux informations sur chaque programme est très appréciable sur la box d'Apple. L'app Orange TV est d'ailleurs plutôt bien faite, avec une navigation fluide.



Une réponse à OQEE de Free et à l'application B.TV de Bouygues sur tvOS.

Vous pouvez désormais regarder vos chaines préférées en Direct ou visualiser un programme en Replay depuis un boitier Apple TV 4K. Découvrez la nouvelle page d'accueil des programmes en Direct et sélectionnez rapidement celui qui vous tente pour le regarder immédiatement ou pour préparer votre soirée. Accédez aux catalogues des programmes en Replay de nos partenaires pour voir et revoir vos émissions, films et séries préférées. Enfin, la fiche d'information programmes vous permettra de sélectionner une chaine suivant la nature du programme diffusé : film, série, magazine, durée, résumé, acteurs...

Si vous êtes abonné Orange en France, vous pouvez télécharger l'application Orange TV gratuitement sur l'App Store de l'Apple TV. Prenez soin de vérifier que vous avez bien l'option « TV d'Orange sur TV connectée ». Sans cela, vous n'aurez pas accès à l'application. L'opérateur proposait déjà la même formule en Espagne depuis un moment.



Sur Android, rendez-vous sur le Play Store.

Télécharger l'app gratuite Orange TV