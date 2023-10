Orange lance sa nouvelle Livebox 7 sans Wi-Fi 7

Coiffant Free au poteau (avec sa future Freebox V9), Orange dévoile sa Livebox 7, compatible avec la fibre XGS-PON* (fibre mutualisée), offrant des débits descendants atteignant 5 Gbit/s pour les particuliers et 8 Gbit/s pour les clients professionnels.



En plus de cela, Orange étend la prise en charge du Wi-Fi 6E à la plupart de ses clients, améliorant ainsi leur expérience de connexion avec la Livebox 6 dans le cadre des offres Livebox Up Fibre. Le tout avec une petite augmentation des prix. Oui, impossible d'y échapper.

Une timide Livebox 7

Cette nouvelle Livebox 7 vise à satisfaire les besoins les plus exigeants en offrant une expérience Wi-Fi optimale pour diverses activités telles que le gaming, les appels vidéo et la diffusion en ultra haute définition. Grâce au Wi-Fi 6E, déjà disponible sur la Livebox 6, plusieurs appareils peuvent être connectés simultanément sur différentes bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz), garantissant une connexion performante avec une faible latence. Il faut évidemment un iPhone 15 Pro, un iPad Pro M2 ou un Mac M2 pour en profiter pleinement.

La Livebox 7 est disponible pour les clients Grand Public avec l'offre Livebox Max Fibre, offrant des débits allant jusqu'à 5 Gbit/s en téléchargement et 1 Gbit/s en téléversement. Les clients bénéficieront également du service Wi-Fi Sérénité pour optimiser leur connectivité. Pour les nouveaux clients, cette offre est proposée à 39,99€/mois pendant 6 mois, puis à 57,99€/mois. Les clients Livebox Up Fibre peuvent également profiter du Wi-Fi 6E avec un répéteur inclus, au prix de 33,99€/mois pendant 6 mois, puis à 51,99€/mois.



Côté professionnels, ils peuvent opter pour les nouvelles offres Livebox Pro Fibre et Open Pro Fibre, offrant des débits jusqu'à 8 Gbit/s en téléchargement et 2 Gbit/s en téléversement. De plus, ils bénéficient de fonctionnalités spécifiques telles que la configuration de deux lignes pour les usages voix, la continuité de l'accès internet via le réseau mobile, et d'autres services avancés. Ces offres débutent à partir de 48€ HT/mois pendant 12 mois, puis à 55€ HT/mois pour les nouveaux clients Fibre Pro Orange.

Comme son aînée, la Livebox 7 s'inscrit dans une démarche d'écoconception, certifiée par le Bureau Veritas avec la mention "Footprint Progress". Cette certification reconnaît les efforts d'Orange pour minimiser l'empreinte environnementale de la Livebox 7, notamment en favorisant sa réparabilité, en utilisant une coque recyclée et recyclable, et en offrant des options de gestion de la consommation d'énergie. Une image soignée, mais qui masque finalement le peu de nouveauté. On attendait notamment le WiFi 7.



(*) Le XGS-PON est une nouvelle norme de technologie fibre qui signifie Ten (X) Gigabits Symetric Passive Optical Network. Elle permet des vitesses de débits descendants et montants nettement plus rapides que les technologies de fibre optique existantes.