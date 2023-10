La nouvelle Freebox v9 arrive avant 2024 !

Free se prépare à lancer sa nouvelle Freebox haut de gamme d'ici la fin de l'année, confirmant ainsi les rumeurs persistantes autour de la remplaçante de la Freebox Delta lancée en 2018 mais qui n'a jamais vraiment convaincu. Ce nouveau boîtier devrait faire oublier ce demi-échec et tenter d'éclipser l'Apple TV qui gagne toujours plus de parts de marché. Free espère refaire le coup de la Freebox Revolution en 2010, qui reste toujours en service aujourd'hui et qui avait chamboulé le secteur.

Une nouvelle Freebox très attendue

L'information en provenance d'Univers Freebox est fiable, puisque c'est Xavier Niel, le fondateur de Free, qui a annoncé l'arrivée de la Freebox v9 lors d’une journée dédiée aux fans de l’opérateur.

Les enjeux sont considérables pour la société Iliad, l'entreprise cherchant à trouver le bon équilibre entre les fonctionnalités sophistiquées attendues d'une box Internet moderne et un prix abordable pour les consommateurs. Les Freebox One et Freebox Delta lancées en 2018 étaient trop chères. Loin du prix plancher qui a fait le succès de l'opérateur, il fallait compter 50 € sans le player Devialet pour s'abonner. Les services incluaient Netflix et Amazon Prime, mais ce n'était pas suffisant pour refaire le coup de la "Revolution". Surtout que le player peut-être facilement remplacé par une TV connectée, une Apple TV ou même une Nvidia Shield.



L'avenir est plutôt à un routeur performant, et la Freebox V9 pourrait intégrer le Wi-Fi 7, la norme Matter pour la domotique et autre joyeuseries. Certaines s'attendent également à un stockage complet en SSD NVMe, ainsi qu'à un nouveau processeur plus puissant, idéal pour du cloud gaming ou l'IA. Un accès simplifié à ChatGPT aurait du sens, d'autant qu'il y a une semaine, la maison mère Iliad a annoncé la création de la plus importante ferme de serveurs dédiée à l’IA en Europe.



Bref, nous ne manquerons pas de vous ternir informés sur la prochaine Freebox v9 dès son officialisation sur le site de Free.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.