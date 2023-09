ChatGPT utilise enfin les données en temps réel

ChatGPT passe la vitesse supérieure en cette rentrée 2023 et propose enfin des réponses en temps réel, basées sur des données récentes. Depuis son lancement, les données du web d'après septembre 2021 n'étaient pas reconnues, ce qui le rendait bien moins puissant que ses concurrents.

Superbe nouvelle pour les utilisateurs du service d'Open AI. Dorénavant, ChatGPT est capable de trouver des informations en temps réel sur le web. Jusqu'à maintenant, il s'arrêtait à septembre 2021, ce qui réduisait grandement son intérêt. Il propose également les liens qui permettent de se diriger rapidement vers un site source.

OpenAI rappelle que ce nouveau fonctionnement en temps réel offre de nouvelles opportunités et possibilités. Choisir un vélo ou planifier des vacances sera bien plus agréable sans la limitation à septembre 2021. Il en va de même pour s'informer sur une actualité récente.



Attention, la navigation 2.0 est pour le moment réservée aux utilisateurs payants sur les versions Plus et Entreprise. Exactement comme GPT-4. Les utilisateurs gratuits pourront bientôt l'utiliser, mais devront être un peu plus patients.



Il y a quelques jours, OpenAI avait déjà musclé son jeu en annonçant l'arrivée de deux nouvelles fonctionnalités, les conversations à voix haute et la reconnaissance d'images. Sans oublier le partenariat avec Spotify.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB