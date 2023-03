OpenAI présente GPT-4, une nouvelle version de ChatGPT plus performante

Après GPT-3.5, place à GPT-4. Cette nouvelle mise à jour rend le chatbot plus puissant, plus intelligent et même un peu plus humain. Il peut désormais faire de l'humour et même décrire avec précision une image.

GPT-4

OpenAI, créateur de l'intelligence artificielle ChatGPT, vient d'annoncer le lancement de GPT-4. Cette nouvelle version est bien évidemment encore plus performante et se dote de nouvelles capacités.



Premièrement, les réponses seront plus précises et enrichies. OpenAI affirme même que le chatbot sera capable de faire de l'humour afin de rendre les discussions plus humaines que jamais. Également, il sera possible d'envoyer des requêtes plus complexes sans avoir l'impression que le service ne comprend pas la demande.



Côté nouveauté, il y a la compréhension des images. Via une démonstration, on s'aperçoit que GPT-4 est capable de décrire avec précision ce qu'il voit sur une image que l'utilisateur lui a transmise. Une réponse complète qui peut s'étaler sur plusieurs paragraphes.



La société en profite par ailleurs pour faire un rappel nécessaire sur sa technologie connue et utilisée mondialement depuis plusieurs mois. Malgré les importantes améliorations apportées ici, ChatGPT peut faire des erreurs et est loin d'être parfait, tout comme un être humain.

De plus, il est important de souligner que ses connaissances s'arrêtent à septembre 2021. Tous les évènements qui se sont déroulés entre octobre 2021 et mars 2023 n'existent pas pour ChatGPT.



Attention, GPT-4 n'est pas accessible pour tout le monde. Seuls les utilisateurs de ChatGPT Plus, la version payante, pourront y accéder de manière limitée tout de même. OpenAI se penche déjà sur un abonnement encore plus cher nommé ChatGPT Pro qui permettrait de profiter de la dernière mise à jour en illimité pour 42 $ par mois. Néanmoins, Microsoft a déjà annoncé l'intégration de GPT-4 à son moteur de recherche Bing depuis plusieurs semaines.



Autres infos au sujet de ChatGPT :