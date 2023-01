L'accès "Pro" à ChatGPT devrait coûter 42 $ par mois

Celui qui est en train de révolutionner l'intelligence artificielle sera bientôt payant. Oui, il s'agit de ChatGPT, l'outil de discussion de la société OpenAI en partie montée par Elon Musk.



Au début du mois, la société mère a déclaré qu'elle explorait des moyens de monétiser son chatbot, en donnant aux utilisateurs la possibilité de s'inscrire pour un accès anticipé à "ChatGPT Professional". Aujourd'hui, certains d'entre eux affirment avoir obtenu l'accès à un niveau pro qui coûte 42 dollars par mois.

Quel prix pour ChatGPT ?

OpenAI n'a évidemment pas daigné confirmer la véracité des faits et / ou s'il s'agissait d'un test officiel. En attendant, il faut rappeler que ChatGPT est toujours en cours de développement. Comme OpenAI l'a précisé plus tôt ce mois-ci, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un programme expérimental précoce qui est susceptible d'être modifié. C'est pour cela que les responsables ont dit qu'ils ne rendaient pas encore l'accès payant.

D'accord, mais pourquoi payer 42 dollars par mois (un montant étrange) ? Selon les captures d'écran partagées par les utilisateurs ayant obtenu le fameux accès anticipé, vous bénéficiez d'une vitesse de réponse plus rapide, d'un accès plus fiable (car ChatGPT est souvent en panne) et d'un "accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités". En gros, vous payez pour que l'outil fonctionne.



Zahid Khawaja, un développeur qui travaille sur un certain nombre de projets d'IA, a partagé une vidéo du niveau pro fonctionnant à la fois sur ordinateur et sur mobile (ainsi qu'une capture d'écran de son paiement à OpenAI comme preuve). Comme le note Khawaja, le système répond définitivement plus vite que la version gratuite.

Here's how ChatGPT Pro works! A lot of users were asking me for proof, so I decided to make a video. pic.twitter.com/QYNn3pRnxI — Zahid Khawaja (@chillzaza_) January 21, 2023



Au-delà du fonctionnement se pose la question du tarif. 42$ paraît assez élevé pour les développeurs indépendants, alors que ce montant est ridicule pour les grandes entreprises, Microsoft ayant décidé d'investir 10 milliards dans Openai, par exemple.



Sur le Discord officiel, de nombreux témoignages expliquant s'appuyer sur ChatGPT pour accélérer leur travail, estiment que c'est un tarif raisonnable. Mais les autres, qui s'en servent de manière éparse, espérant qu'il existera toujours une version gratuite. En fin de compte, même un petit prix pourrait être efficace pour OpenAI qui commencera à avoir un retour sur investissement en touchant un maximum de monde.



Il est clair que nous n'en sommes qu'au début d'une nouvelle ère, les chatbots à base d'intelligence artificielle ayant franchi une étape importante l'an passé. 2023 devrait être celle de ChatGPT, mais aussi des premiers rivaux actuellement en cours de développement (comme Claude, construit par d'anciens membres de l'équipe d'OpenAI mais qui n'est actuellement disponible qu'en version bêta fermée). En tout cas, ChatGPT a déjà remporté la première manche, épatant littéralement toute la planète tech et s'adjugeant déjà un contrat juteux avec Microsoft qui prévoit d'intégrer ChatGPT à la fois dans Bing et dans sa suite bureautique. De son côté, Google s'apprêterait à faire la démonstration de son propre produit de recherche amélioré par le chat dans le courant de l'année. Apple n'a encore rien évoqué à ce sujet, mais Siri pourrait être une base solide pour entrer sur le marché.