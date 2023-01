Le MacBook Pro M2 avec toutes les options vous coûtera 7 599€

Les prix que vous voyez sur l'Apple Store en ligne sont les configurations basiques, si la majorité des clients choisissent ces modèles, certains veulent repousser les limites de l'appareil. Pour cela, Apple propose des options, si vous êtes prêt à dépenser plus, l'entreprise vous fera plaisir et répondre à toutes vos exigences !

Le MacBook Pro M2 16 pouces avec toutes les options vous reviendra à 7 599€

Dans quelques semaines, les clients Apple pourront réceptionner par transporteur le nouveau MacBook Pro M2 en format 14 pouces ou 16 pouces. Si les configurations de bases sont celles qui sont les plus expédiées, il est aussi possible de réaliser sa propre configuration. Lors de la commande, Apple propose de sélectionner des options de mémoire et stockage.



Par exemple, si vous choisissez le MacBook Pro 16 pouces avec 96 Go de mémoire unifiée ainsi qu'un SSD de 8 To, cela vous reviendra à 7 599€, soit le tarif maximum pour le nouveau MacBook Pro 16 pouces.

Pour le MacBook Pro 14 pouces, la configuration "ultra-premium" équivaut à intégrer la puce M1 Max avec un CPU de 12 cœurs, un GPU de 38 cœurs et le Neural Engine 16 cœurs. Ajoutons à cela un SSD de 8 To ainsi que 96 Go de mémoire unifiée.

Le total ? 7 379€, une somme très importante, mais qui ne fera pas peur aux grandes entreprises qui disposent de budgets conséquents pour acheter du matériel informatique.

Et pour le Mac mini ?

Dans le cas du Mac mini, voici la configuration maximale que vous propose Apple :

Apple M2 Pro avec CPU 12 cœurs, GPU 19 cœurs, Neural Engine 16 cœurs

32 Go de mémoire unifiée

Stockage SSD de 8 To

1 port 10 Gigabit Ethernet

On arrive à un total de 5 229€. Les Mac mini qui ont été annoncés aujourd'hui commencent à partir de 699€ et vont jusqu'à 1 549€ dans la version standard premium.

Comment personnaliser un Mac que vous êtes sur le point d'acheter ?

Pour communiquer à Apple la configuration parfaite à vos yeux, il suffit de vous rendre sur l'Apple Store en ligne, de cliquer sur le bouton "sélectionner" qui se trouve sous le Mac que vous souhaitez acheter, puis de cocher les options que vous désirez. Apple vous indiquera dans chaque case le prix de l'option. En bas de l'écran, le total de votre commande évoluera en temps réel selon vos choix.



Si vous prévoyez d'acheter l'un des nouveaux MacBook Pro ou Mac mini avec une ou plusieurs options d'upgrade, sachez que cela peut engendrer un délai de livraison légèrement plus long que si vous prenez le modèle standard directement.