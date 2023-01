Apple lance le Mac mini 2023 moins cher avec puce M2 et M2 Pro (699€)

À partir de 699 euros seulement, le Mac mini 2023 devient encore plus abordable.



Comme prévu par les rumeurs, Apple démarre l'année sur les chapeaux de roues en dévoilant aujourd'hui le nouveau Mac mini 2023, alimenté par le processeur M2 et le tout nouveau M2 Pro. Avec la puce M2, Mac mini est encore plus puissant, plus performant et plus abordable, avec un nouveau prix de départ de 699 euros seulement, soit 100 euros de moins que son aîné.

Résumé du Mac mini 2023

La nouvelle puce M2 Pro offre des performances de niveau professionnel à Mac mini pour la première fois, permettant aux utilisateurs d'exécuter des flux de travail de haute performance qui étaient auparavant inimaginables dans un design aussi compact. Mac mini avec M2 et M2 Pro offre des performances plus rapides, encore plus de mémoire unifiée et une connectivité avancée, y compris la prise en charge de deux écrans sur le modèle M2, et de trois écrans sur le modèle M2 Pro. On note également l'arrivée du WiFi 6E et du Bluetooth 5.3.

Les modèles M2 du nouveau Mac mini sont équipés de 8 Go de mémoire unifiée en standard, mais peuvent être configurés avec des options de mémoire de 16 ou 24 Go. Les modèles Mac mini avec M2 Pro sont équipés en standard de 16 Go de mémoire unifiée, avec la possibilité de configurer jusqu'à 32 Go de mémoire.

Les modèles M2 du nouveau Mac mini sont équipés de 256 Go de stockage SSD avec des options de 512 Go, 1 To et 2 To. Les modèles M2 Pro sont équipés de 512 Go de stockage en standard et d'options allant jusqu'à 1 To, 2 To, 4 To et 8 To.

Les modèles Mac mini avec M2 Pro prennent en charge jusqu'à trois écrans externes, avec deux écrans à 60 Hz via Thunderbolt et un écran supplémentaire d'une résolution allant jusqu'à 4K via HDMI. Avec un seul écran connecté au Mac mini, celui-ci peut prendre en charge une résolution allant jusqu'à 4K à 240 Hz via HDMI.

Les modèles Mac mini M2 Pro sont dotés de deux ports Thunderbolt 4 supplémentaires à l'arrière. Les modèles M2 et M2 Pro disposent tous deux d'un port Ethernet, d'un port HDMI, de deux ports USB-A et d'une prise casque.

Pour la première fois sur un Mac, les nouveaux Mac mini et MacBook Pro prennent en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.



Les clients peuvent commander les nouveaux modèles Mac mini dès aujourd'hui, avec une disponibilité à partir du mardi 24 janvier.

Greg Joswiak, senior vice president of Worldwide Marketing d'Apple, a déclaré :

Avec des capacités incroyables et un large éventail de connectivité dans son design compact, Mac mini est utilisé dans tant d'endroits, de tant de façons différentes. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'aller encore plus loin avec les modèles M2 et M2 Pro.

En offrant encore plus de performances et un prix de départ plus bas, Mac mini avec M2 est une valeur sûre. Et pour les utilisateurs qui ont besoin de performances professionnelles puissantes, Mac mini avec M2 Pro ne ressemble à aucun autre ordinateur de bureau de sa catégorie.

Des performances en hausse avec les M2 et M2 Pro

Par rapport au Mac mini M1 de 2020, les modèles M2 et M2 Pro apportent au petit ordinateur de bureau un processeur et un processeur graphique de nouvelle génération plus rapides, une bande passante mémoire beaucoup plus large et un moteur multimédia plus puissant, offrant ainsi des performances extraordinaires et une efficacité énergétique de pointe. Les deux modèles sont dotés d'un système thermique avancé pour des performances durables exceptionnelles.

Mac mini avec M2

Le Mac mini avec M2 est doté d'un processeur à 8 cœurs, dont quatre à haute performance et quatre à haute efficacité, ainsi que d'un GPU à 10 cœurs - parfait pour les utilisateurs à la recherche de performances ultrarapides et d'une productivité optimale pour un prix de départ encore plus abordable de 699 €.



Les tâches quotidiennes sont d'une rapidité fulgurante, qu'il s'agisse du lancement et du multitâche entre les applications ou de la navigation sur le Web. Pour les utilisateurs effectuant des tâches plus intensives, le Mac mini avec M2 est également capable de supporter des charges de travail encore plus exigeantes. Avec jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée et 100 Go/s de bande passante, des activités telles que la retouche d'images dans Adobe Photoshop sont jusqu'à 50 % plus rapides que la génération précédente. Le modèle M2 ajoute également l'accélération ProRes à Mac mini, de sorte que des tâches telles que le montage vidéo dans Final Cut Pro sont plus de deux fois plus rapides. Le modèle M2 peut également lire simultanément jusqu'à deux flux de vidéo ProRes 422 8K à 30 ips, ou jusqu'à 12 flux de vidéo ProRes 422 4K à 30 ips. Avec toutes ces performances, Apple assure que son nouveau Mac mini est jusqu'à 5 fois plus rapide que le célèbre ordinateur de bureau Windows, ce qui représente une valeur ajoutée indéniable pour les nouveaux acheteurs d'ordinateurs, les personnes souhaitant effectuer une mise à niveau et les personnes souhaitant changer de PC.

Mac mini avec M2 Pro

Du côté de la variante M2 Pro, elle apporte des performances de niveau professionnel à Mac mini pour la première fois. Doté d'un processeur à 12 cœurs, dont huit à haute performance et quatre à haute efficacité, et d'un GPU à 19 cœurs, M2 Pro dispose d'une bande passante mémoire de 200 Go/s, soit le double de celle de M2, et prend en charge jusqu'à 32 Go de mémoire. Le moteur neuronal de nouvelle génération est 40 % plus rapide que le M1, ce qui accélère les tâches de ML comme l'analyse vidéo et le traitement des images. Conçu pour accélérer considérablement la lecture et l'encodage vidéo tout en consommant très peu d'énergie, M2 Pro offre un puissant moteur multimédia, qui accélère les codecs vidéo les plus populaires et peut lire simultanément jusqu'à cinq flux de vidéo ProRes 422 8K à 30 ips, ou jusqu'à 23 flux de vidéo ProRes 422 4K à 30 ips. Le modèle alimenté par M2 Pro est jusqu'à 14 fois plus rapide que le Mac mini le plus rapide basé sur Intel.



Avec M2 Pro, les utilisateurs de Mac mini peuvent exécuter des flux de travail de haute performance qui étaient auparavant inconcevables dans un facteur de forme aussi compact. Les musiciens peuvent produire de la musique à l'aide de plug-ins et d'effets puissants sans perdre le moindre temps, tandis que les photographes peuvent ajuster d'énormes images en un instant. Les créateurs peuvent travailler de manière transparente en multicam avec plusieurs formats de caméra, y compris la vidéo ProRes, et les joueurs peuvent jouer à des titres exigeants en qualité console. Les performances de jeu sont jusqu'à 15 fois plus rapides que celles du Mac mini le plus rapide basé sur Intel. Jeu, set et match !

Connectivité avancée avec WiFi 6E

Le Mac mini 2023 continue d'offrir une connectivité étendue avec un large éventail de ports. Le modèle M2 dispose de deux ports Thunderbolt 4 et prend en charge jusqu'à deux écrans. Le modèle M2 Pro est doté de quatre ports Thunderbolt 4 et peut prendre en charge jusqu'à trois écrans. En outre, le modèle M2 Pro peut prendre en charge un écran 8K, une première pour le Mac. Les deux modèles disposent de deux ports USB-A, d'un port HDMI, d'un port Gigabit Ethernet avec une option de 10 Go et d'une prise casque améliorée pour prendre en charge les casques à haute impédance. En ce qui concerne la connectivité sans fil, les deux nouveaux modèles sont également dotés des dernières normes avec le Wi-Fi 6E pour un débit jusqu'à 2 fois plus rapide qu'auparavant, ainsi que le Bluetooth 5.3.



En plus du Mac mini M2, Apple a présenté les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max.