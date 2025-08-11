Le futur MacBook avec puce A18 Pro serait à 599 $

Le mois dernier, des rumeurs faisaient état d’un futur MacBook 12,9 pouces abordable avec pour processeur une puce d'iPhone. Un nouveau rapport révèle désormais pour la première fois le prix envisagé.

Le MacBook le moins cher du marché serait à 599 $

Le mois dernier, des rumeurs ont évoqué qu’Apple préparait le lancement d’un nouveau MacBook plus abordable doté d’un écran de 12,9 pouces. Aujourd’hui, un nouveau rapport vient préciser pour la première fois le prix que cet appareil pourrait avoir : un tarif de départ fixé à 599 $. À ne pas confondre avec 600 €.



Ce positionnement inédit viserait notamment à concurrencer les Chromebook et à élargir l’accès à l’univers Mac. Ce modèle serait équipé de la puce A18 Pro, déjà présente dans les iPhone 16 Pro, marquant la première fois qu’un Mac utiliserait une puce conçue initialement pour l’iPhone.

La production des composants devrait commencer à la fin du troisième trimestre 2025, suivie par l’assemblage final au quatrième trimestre. Une commercialisation pourrait donc intervenir en fin d’année ou au tout début de 2026 dans le meilleur des cas.

Le design attendu serait particulièrement fin et léger, décliné en plusieurs coloris tels que l’argent, le bleu, le rose et le jaune. L’ordinateur devrait se limiter à des ports USB-C classiques. Cette limitation ne devrait cependant pas freiner l’intérêt des consommateurs, surtout avec un prix aussi compétitif.

Les prévisions indiquent que ce MacBook d’entrée de gamme pourrait représenter entre 5 et 7 millions d’unités vendues chaque année, ce qui augmenterait les ventes totales de MacBook de 30 % à 40 % par rapport aux volumes actuels.

Pour l’instant, tout cela reste au stade de rumeur. Comme souvent avec Apple, il n’est pas rare que ce type d’appareil soit commercialisé bien plus tard que ce que les fuites et prévisions laissent entendre actuellement.



