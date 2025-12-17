Le futur iPad mini 8 avec écran OLED aurait droit à la puce A20 Pro

Le prochain iPad mini d'Apple devrait intégrer une puce A20 Pro, selon l'analyse d'un kit de débogage du kernel macOS contenant des noms de code internes d'Apple, repéré par MacRumors. Ce kit a été accidentellement publié sur le site d'Apple plus tôt cette année, avant d'être rapidement retiré en raison de fuites d'informations.

Une bonne nouvelle pour les clients

Une rumeur précédente indiquait que le prochain iPad mini serait équipé de la puce A19 Pro, introduite dans les iPhone 17 Pro et iPhone Air, mais une source fiable affirme que les noms de code pointent vers l'utilisation d'une puce A20 Pro encore inédite. De quoi faire tourner les nouveaux jeux AAA sans problème et des outils d'IA.

Tout semble donc se jouer entre l'A19 Pro et l'A20 Pro. Apple a peut-être initialement testé un modèle avec l'A19 Pro, mais les plans de l'entreprise peuvent changer. Si la mise à jour de l'iPad mini intervient en septembre ou octobre 2026, Apple pourrait finalement opter pour l'A20 Pro.



En septembre 2021, Apple avait introduit la puce A15 Bionic simultanément sur les iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max et l'iPad mini. Cependant, au fil des années, l'iPad mini n'a pas toujours reçu la puce A-series la plus récente lors de ses mises à jour, donc l'A19 Pro reste une possibilité.



Les modèles iPhone 18 Pro devraient également utiliser la puce A20 Pro, qui serait fabriquée selon le procédé avancé 2 nm de TSMC.



Parmi les autres fonctionnalités attendues pour le prochain iPad mini 8 figurent un écran OLED, un système de haut-parleurs redessiné avec technologie de vibration, et une conception résistante à l'eau.



Mark Gurman de Bloomberg a précédemment indiqué que le prochain iPad mini pourrait être dévoilé dès l'année prochaine. L'iPad mini 7 actuel a été présenté en octobre 2024, avec des caractéristiques clés incluant une puce A17 Pro et la prise en charge d'Apple Intelligence.